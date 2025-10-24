Ева Брезалиева и Сияна Алекова с добър старт на турнир по художествена гимнастика в Дубай

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В надпреварата участват над 430 гимнастички в трите възрастови групи.

ева брезалиева пето временното класиране индивидуалния многобой
Слушай новината

Националките по художествена гимнастика Ева Брезалиева и Сияна Алекова започнаха добре участието си на международния турнир "Gymnastika Solo Cup 2025" в Дубай (ОАЕ).

При жените Брезалиева е четвърта във временното класиране с 56.450 точки, след като получи 28.250 за изпълнението си с обръч и 28.200 на топка. Тя се класира за финалите и на двата уреда.

Лидерка след първия ден е Алина Харнаско (неутрален атлет) с 62.250 точки (31.100 обръч и 31.150 топка).

При родените 2011 година Сияна Алекова е втора в подреждането с 51.150 точки, след като има първа по сила оценка на бухалки 26.250 и втора на обръч 24.900. Води Кира Бабкевич (неутрален атлет) с 53.400 (27.200 на обръч и 26.200 на топка). Девойките играят само три уреда.

В надпреварата участват над 430 гимнастички в трите възрастови групи.

#Сияна Алекова # Ева Брезалиева

