Европа преди срещата между Тръмп и Путин - очакванията
Чете се за: 00:50 мин.
Зеленски заяви днес, че разчита на американския президент за слагане край на войната
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината
Срещата между Тръмп и Путин трябва да започне около 22 часа българско време. БНТ ще ви направи свидетели на всички най-важни моменти от разговорите в Аляска.
Володимир Зеленски заяви днес, че разчита на Доналд Тръмп за слагане край на войната. Според украинския лидер, важно е предстоящата среща да отвори път към "справедлив мир", както и към последващи тристранни разговори между него и лидерите на Русия и САЩ. А какви са настроенията и очакванията в Европа?
Вижте повече в прякото включване на Десислава Апостолова от Брюксел