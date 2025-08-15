БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
СРЕЩАТА ТРЪМП - ПУТИН

Европа преди срещата между Тръмп и Путин - очакванията

Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 00:50 мин.
Зеленски заяви днес, че разчита на американския президент за слагане край на войната

Европа преди срещата между Тръмп и Путин - очакванията
Срещата между Тръмп и Путин трябва да започне около 22 часа българско време. БНТ ще ви направи свидетели на всички най-важни моменти от разговорите в Аляска.

Володимир Зеленски заяви днес, че разчита на Доналд Тръмп за слагане край на войната. Според украинския лидер, важно е предстоящата среща да отвори път към "справедлив мир", както и към последващи тристранни разговори между него и лидерите на Русия и САЩ. А какви са настроенията и очакванията в Европа?

Вижте повече в прякото включване на Десислава Апостолова от Брюксел

