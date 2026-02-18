БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Фейенорд се премести в Белгия заради Рахийм Стърлинг

Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
От клуба планират да се завърнат в Ротердам след тренировката в сряда и се надяват документите на Стърлинг да бъдат уредени навреме за домакинството срещу Телстар в неделя.

Рахийм Стърлинг, Фейенорд
Снимка: Facebook / Feyenoord Rotterdam
Слушай новината

Фейенорд ще тренира в Белгия тази седмица, за да може новото попълнение Рахийм Стърлинг да започне работа с отбора възможно най-бързо.

31-годишният бивш английски национал подписа с нидерландския клуб миналата седмица, след като разтрогна договора си с Челси по взаимно съгласие. Поради липсата на издадено работно разрешително той все още няма право да тренира и да играе в Нидерландия.

Старши треньорът Робин ван Перси обясни, че тимът временно се мести в Тюбиз (Белгия) – на около 137 километра от Ротердам – именно за да може Стърлинг да се адаптира по-бързо към новите си съотборници.

„Една от причините е, че Стърлинг може да тренира с отбора. Но също така ще работим и върху културата в състава. Правим го както за Рахийм, така и за процесите, през които искаме да преминем“, заяви Ван Перси.

От клуба планират да се завърнат в Ротердам след тренировката в сряда и се надяват документите на Стърлинг да бъдат уредени навреме за домакинството срещу Телстар в неделя.

Бившият футболист на Манчестър Сити, Ливърпул и Арсенал е имал интерес от около 18 клуба в Англия и Европа, преди да избере да продължи кариерата си във Фейенорд.

16-кратният шампион на Нидерландия заема второ място в Ередивизи, на 14 точки зад лидера ПСВ Айндховен.

Стърлинг има 20 гола в 82 мача за националния отбор на Англия, но не е играл за „трите лъва“ от 2022 година.

#ФК Фейенорд #Рахийм Стърлинг #Робин ван Перси

