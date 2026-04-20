Феновете на Байерн Мюнхен празнуват 35-тата титла на отбора в Бундеслигата след победа с 4:2 над Щутгарт. Неделният резултат извежда Байерн с 15 точки пред втория Борусия Дортмунд.

Баварците, които следващата седмица ще и се изправят срещу Байерн Леверкузен в полуфинала за Купата на Германия, а на 28 април ще играят срещу Пари Сен Жермен в полуфиналите на Шампионската лига, изоставаха със един гол преди да отбележат 4 попадения и бързо да обърнат мача.

Байерн отново доминира в Бундеслигата този сезон, като подобри рекорда си за най-много отбелязани голове в едно първенство – 101, след като вече има 109 попадения при оставащи 4 мача.