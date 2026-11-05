Филаделфия остава лидер на Изток след осма победа

Филаделфия 76ърс затвърди силното начало на сезона си след успех срещу Детройт Пистънс със 112:106 като гост. Тимът от щата Пенсилвания е с 8 победи и само едно поражение през сезона, което дойде именно срещу Детройт през миналата седмица.

Джейлън Браун изигра най-силния си мач от началото на кампанията с 30 точки и ключов чадър в последната минута, който запази преднината на Сиксърс. Джоел Ембийд добави 26 точки и 15 борби, а ЛеБрон Джеймс се отчете с 13 точки, 10 борби и 8 асистенции. Джеймс се превърна в първия баскетболист в историята на НБА с 16 хиляди успешни изстрела.

За Детройт най-добър беше Дънкан Робинсън с 27 точки, а Кейд Кънингам реализира дабъл-дабъл от 26 точки, 11 асистенции и 7 борби.

Никола Йокич записа третия си трипъл-дабъл за сезона, а неговият Денвър Нъгетс надделя над Торонто Раптърс със 128:109. Сърбинът завърши срещата с 32 точки, 11 асистенции и 10 борби, а тимът му подобри баланса си на 4 победи и 3 загуби. Шестима други баскетболисти на Нъгетс бяха с двуцифрени показатели за резултатност - новобранецът Брайс Хопкинс изигра най-силния си мач до момента с 18 точки от пейката, Арън Гордън добави 17, а Джамал Мъри отбеляза 14 точки и 7 асистенции.

Ар Джей Барет вкара 22 точки за Торонто, а Скоти Барнс се отчете със 17 точки, 6 борби и 6 асистенции.

Оклахома Сити Тъндър се наложи над Кливланд Кавалиърс със 124:116, а звездата на тима Шей Гилджъс-Алекзандър бе ключов за успеха с 42 точки и 8 асистенции. "Гръмотевиците" удържаха късен щурм от страна на гостите и постигнаха втора поредна победа.

Донован Мичъл реализира 27 точки за Кавалиърс, а Джеймс Хардън бе с 19 точки и 9 борби, но след изоставане с 25 точки още през втората четвърт, те не успяха да стигнат до обрат.

Бостън Селтикс постигна пета победа у дома, надигравайки Милуоки Бъкс със 109:102. Пол Джордж поведе "келтите" с 25 точки, включително 5 тройки, Дерик Уайт добави 24 точки и 7 асистенции, а тимът се справи въпреки отсъствието на звездата си Джейсън Тейтъм.

Тайлър Хиро отбеляза 25 точки за Бъкс, а Хайме Хакес Джуниър добави 18, като и двамата вкараха по четири далечни стрелби.

Най-добрият играч от финалите през миналия сезон Джейлън Брънсън поведе шампиона Ню Йорк Никс до успех срещу Маями Хийт със 135:105, Лука Дончич записа 40 точки при победата на Лос Анджелис Лейкърс срещу Сакраменто Кингс със 116:103, а с 35 точки Бам Адебайо поведе Маями Хийт до триумф срещу Лос Анджелис Клипърс със 117:116 след продължение.