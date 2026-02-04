Филип Кръстев с включена клауза за постоянно преминаване в Гьозтепе

Българският национал Филип Кръстев ще продължи кариерата си в турския Гьозтепе. Полузащитникът ще премине в тима от Измир под наем до края на сезона, като в споразумението е заложена и опция за закупуване на правата му, съобщи турският журналист Орчун Актен в социалната мрежа X.

Кръстев е собственост на "Сити Футбол Груп“ и има договор с белгийския Ломел Юнайтед, но отново ще бъде преотстъпен, като това е седмият клуб в кариерата му, в който ще играе под наем. Очакванията са българинът да пристигне днес в Измир, за да финализира трансфера си.

Турският клуб е воден от Станимир Стоилов, който отлично познава качествата на Кръстев от съвместния им престой в Левски. Българският специалист неведнъж е подчертавал нуждата от повече креативност в офанзивната линия, а 23-годишният полузащитник е привличан именно с такава роля – като плеймейкър зад централния нападател.

От привличането му в "Сити Футбол Груп“ през 2020 година насам Филип Кръстев е играл за Ломел, Троа, Камбуур, Цволе, Левски, ФК Лос Анджелис и Оксфорд Юнайтед. Сега той получава нов шанс да се наложи трайно в отбор от елитно първенство.