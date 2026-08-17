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Фоцис Такианос заменя Васил Евтимов на поста старши треньор на мъжкия тим на Черно море

bnt avatar logo от БНТ , Източник: bgbasket.com
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Спорт
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Васил Евтимов бе начело на тима до края на миналия сезон, когато неговият договор изтече.

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БК Черно море ще има нов старши треньор. Това е Фоцис Такианос, обявиха от неговата агенция. Гъркът застава начело на „моряците“ от следващия сезон.

За последно роденият в Солун треньор водил Голдън Ийгъл Или, поемайки косоварите в края на юни 2025 година, но изкарва до средата на ноември. Впоследствие двете страни слагат край на своите взаимоотношения по взаимно съгласие.

До този момент наставникът е водил местните Панорама, Ретимно, КАОД, ОФИ Крит, Доха Лефкада, Трикала, Лариса, ПАОК и Маруси, косовските Башкими и Раховеци, кипърския Аполон Лимасол, катарския Доха и казахстанския Астана. 57-годишният специалист е работил като асистент в Ираклис, АЕК Атина и ПАОК. При престоя си в Лариса той става Треньор на сезона през 2021/2022 в елита на южната ни съседка.

Такианос сменя на поста Васил Евтимов, който бе начело до края на миналия сезон, когато неговият договор изтече. Треньорът пое варненския тим началото на ноември 2024 година и резултатите не закъсняха, а в края на миналия сезон стана ясно, че тепърва предстоят преговори между двете страни.

През миналия сезон 49-годишният специалист изведе отбора до Купата и Суперкупата на България, но претърпя разочарование в родния елит, където финишира на четвъртото място в плейофите, макар и сериозните амбиции за титла.

На сметката си с Черно море той има още една купа на страната, като завоюва и сребро в шампионата.

#Фоцис Такианос #Васил Евтимов #БК Черно море

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