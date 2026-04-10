Фрайбург е на крачка от полуфинал в Лига Европа след убедителна победа над Селта

Фрайбург е на крачка от полуфинал в Лига Европа след класическа победа с 3:0 над Селта Виго. Домакините нанесоха своя удар още през първото полувреме, когато точни бяха Винченцо Грифо и Ян-Никлас Бесте. В 78-ата минута Матиас Гинтер направи 3:0. Селта ще има нужда от подвиг на реванша в Испания.

Порто и Нотингам Форест оставиха всичко за втория двубой, след като завършиха 1:1 в първия мач. Уилям Гомес изведе "драконите" напред в 11-ата минута, само две по-късно Мартим Фернандеш си вкара автогол и изравни. До края на срещата Нотингам се защитаваше и бавеше времето, но Порто не показа достатъчно аргументи, за да спечели.

Астън Вила победи Болоня с 3:1 в първия четвъртфинален мач, а Оли Уоткинс попадна под светлините на прожекторите с две попадения.

Четвъртфинали от Лига Европа, първи срещи, 9 април:

Болоня (Италия) - Астън Вила (Англия) - 1:3

Порто (Португалия) - Нотингам (Англия) - 1:1

Фрайбург (Германия) - Селта Виго (Испания) - 3:0