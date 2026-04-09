Астън Вила взе сериозно предимство срещу Болоня с успех на италианска земя

Астън Вила победи Болоня с 3:1 в първи четвъртфинален мач в Лига Европа. Оли Уоткинс попадна под светлините на прожекторите с две попадения.

През първия половин час игра на стадион "Ренато ДалАра" в Болоня домакините имаха три отлични възможности да открият резултата. Емилиано Мартинес изби в ъглов удар изстрел на Хуан Миранда, автогол на Езри Конса бе отменен след намесата на ВАР, заради засада на Сантяго Кастро, а Люис Фъргюсън стреля в напречната греда.

В предпоследната минута от редовното време на първата част "вилъните" откриха резултата. Езри Конса засече с глава центриране от корнер на Юри Тилеманс.

След почивката възпитаниците на Унай Емери удвоиха преднината си. Емилиано Буендия пресече подаване на Торбьорн Лисакер Хегем и изведе Оли Уоткинс сам срещу вратаря. Нападателят се разписа с изстрел между краката на Федерико Равалиа.

Късметът не бе на страната на домакините и през второто полувреме. Удар на Федерико Бернардески намери лявата греда.

В последната минута на редовното време възпитаниците на Винченцо Италиано намалиха изоставането си. Джон Роу проби в наказателното поле и стреля в далечния ъгъл.

Гостите стигнаха до трети гол, секунди след като добавеното време от три минути изтече. Оли Уоткинс овладя центриране от корнер на капитана Джон МакГин и оформи крайния резултат с шут от непосредствена близост.

Реваншът на стадион "Вила Парк" в Бирмингам е на 16 април, четвъртък, от 22:00 часа.

Останалите резултати от деня:

Порто - Нотингам Форест 1:1

Фрайбирг - Селта Виго 3:0