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Франция и Канада са двете държави извън САЩ с най-много баскетболисти в НБА

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Франция и Канада са двете държави извън САЩ с най-много баскетболисти в НБА
Снимка: БТА
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Новият 81-ви сезон в Националната баскетболна асоциация започва тази вечер, а участие в него ще вземат рекордните 125 чуждестранни играчи.

Франция и Канада са двете държави извън САЩ с най-много баскетболисти в най-силната лига на света. Общо 17 французи, включително и суперзвездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма, са включите сред 30-те отбора, които започват битката за трофея "Лари О'Брайън". Французите вземат първото място в своеобразната класация от Канада, която през последните години бе чуждата страна с най-много представители. В началото на сезон 2026/27 обаче техният брой е сведен до 16. Въпреки това точно Канада прибра последните два приза за "Най-полезен играч", които бяха завоювани от Шей Гилджъс-Алекзандър от тима на Оклахома Сити Тъндър.

Чуждестранните баскетболисти в НБА са представители на 43 различни държави, а 56 процента от тях - с други думи казано 70 баскетболисти - са от европейски страни. Световният шампион Германия има седем баскетболисти в НБА, а Сърбия - шест.

Извън Европа и Северна Америка най-много таланти в НБА има от Австралия и Нигерия. Австралия е на трето място в тази класация с девет играчи, докато Нигерия е с шест.

Всички 30 отбора в НБА имат по поне един баскетболист, който не е американец, а в Далас, Маями и Вашингтон те са най-много - по седем.

#НБА 2026/2027

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