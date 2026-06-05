БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Франция - Кот д'Ивоар 1:2: Раян Шерки - светлото петно ​​в мрака

Вяра Илиева от Вяра Илиева , Източник: leparisien.fr
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 06:00 мин.
Национални отбори
Запази

Виртуозът с топката, който обича светлините на прожекторите и който впечатлява с екипа на Манчестър Сити и на Франция

Франция - Кот д'Ивоар 1:2: Раян Шерки - светлото петно ​​в мрака
Слушай новината

Раян Шерки направи поредното впечатляващо представяне в четвъртък срещу Кот д'Ивоар, макар „сините“ да претърпяха загуба с 1:2 в предпоследния си мач преди старта на световното първенство.

Бившият играч на Олимпик Лион, който направи силен сезон с екипа на Манчестър Сити, отбеляза втория си гол за френския национален отбор.

Очевидно стадион „Ла Божоар“ има дарбата да разкрива скрити таланти. Стадионът, който очакваше Килиан Мбапе да бъде лидер на "сините", в крайна сметка бе превзет от чара на друг виртуоз с топката. Въпреки че не стана свидетел на победа, публиката в Нант се наслади на майсторски клас през първото полувреме изнесен от Раян Шерки. Нападателят отбеляза великолепен гол и най-вече демонстрира уникалния си талант.

По ирония на съдбата, именно в Нант, широката публика откри 16-годишния младеж една януарска вечер през 2020 г. Играейки за Олимпик Лион, той "разкъса" Нант в мач за Купата на Франция: два гола, две асистенции, спечелена дузпа и зашеметяващо представяне.

Шест години по-късно картината е различна, но магията остава. Срещу Кот д'Ивоар, Дидие Дешан му гласува доверие, давайки му шанс да се изяви като истински плеймейкър. От самото начало на срещата почти всички топки минаваха през него и Шекри дори можеше да открие резултата в 31-та минута, когато Маркус Тюрам му подаде перфектен пас. Въпреки че беше сам пред вратата, той не успя да овладее топката и да се разпише. Но вторият гол на таланта за френския отбор явно беше само въпрос на време. Точно преди почивката Шекри получи подаване от Ибрахима Конате, преодоля Секо Фофана с финт и отбеляза след перфектно изпълнение с десния крак. 22-годишният французин се разписа за втори път за Франция, след брилянтното воле срещу Испания на полуфинала на турнира Лигата на нациите на 5 юни 2025 г. (4:5).

Той е изиграл само шест мача с екипа на "сините", в четири е бил титуляр, но след представянето му срещу Кот д'Ивоар, всички във Франция вече имат усещането, че младокът е открил нова глава в своята лична история с националната фланелка.

Когато напусна Лион в посока Манчестър Сити през лятото на 2025 г., мнозина се чудеха. Как би могъл такъв играч, толкова свободен в играта си, да процъфтява в силно структурираната система на Пеп Гуардиола, но Раян Шекри отговори в действие, правейки успешен сезон с "гражданите".

Играч и треньор постепенно се сближиха. След предпазлив старт, Шерки си спечели мястото в състава на Гуардиола. Този сезон той вкара 10 гола, направи 15 асистенции в 55 мача във всички състезания. Отвъд статистиката, това, което впечатлява публиката на "Етихад" е способността му да бележи с увереност и по нетрадиционен начин.

С изблици на вдъхновение и моменти на чиста магия: французинът се превърна в любимец на феновете на Манчестър.

Необикновеното му поведение обаче не се изразява само на терена. По време на победата на Сити за Купата на Футболната асоциация на 16 май, след като получи трофея, той извади телефона си, за да си направи селфи с принц Уилям, който очевидно беше развеселен от дързостта му.

Шерки е смел. Винаги. Навсякъде. Ето защо понякога той разделя мненията за себе си. Защото опитва движения, за които другите дори не биха мечтали. Защото някои дриблирания се провалят. Защото някои моменти на вдъхновение се губят по пътя. Той също така създава впечатлението, че забавя играта. Но може би точно това е цената, която трябва да плати, за да може няколко секунди по-късно, да блесне и да накара всички да го аплодират.

Заменен от Уорън Заир-Емери петнадесет минути преди края на мача под именно такива бурни овации от публиката на „Божоар“, Раян Шерки напусна терена с чувство за добре свършена работа.

Самият той потвърди, че е готов за следващата авантюра - Мондиал 2026.

„Не знам дали ще бъда титуляр на световното първенство, ще трябва да попитате треньора. Но съм готов да дам всичко от себе си. Искам да дам всичко за моите съотборници и за страната“, каза той след мача.

Дни преди старта на световното първенство, конкуренцията в атакуващия състав на Франция остава ожесточена. Но в четвъртък вечер срещу Кот д'Ивоар, Шерки безспорно остави своя отпечатък и демонстрира, че на най-високо ниво винаги има място за виртуози с топката.

Свързани статии:

Дешан за загубата от Кот д'Ивоар: Ако имахме нужда от събуждане, получихме го
Дешан за загубата от Кот д'Ивоар: Ако имахме нужда от събуждане, получихме го
Франция претърпя поражение в Нант, по-малко от седмица преди старта...
Чете се за: 03:15 мин.
Кот д'Ивоар шокира Франция по-малко от седмица до началото на Мондиал 2026
Кот д'Ивоар шокира Франция по-малко от седмица до началото на Мондиал 2026
"Петлите" загубиха у дома с 1:2. Това бе първа победа в историята...
Чете се за: 01:52 мин.
#Раян Шерки

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
2
Азербайджан спечели европейското първенство по минифутбол (ОБЗОР)
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и част от пътя Котел – Омуртаг (СНИМКИ)
3
Къщи и дворове са залети в котленското село Тича, под вода остана и...
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба Алино"
4
Иван Шишков: Предстои проверка във ВиК - Варна по случая "Баба...
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за измама за над 693 000 евро
5
Европрокуратурата внесе в Софийския градски съд обвинителен акт за...
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата край строежа на КУБ в Баба Алино
6
Незаконният град край Варна: До 6 юни трябва да премахнат оградата...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
3
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
4
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
5
БНТ почита паметта на Любен Дилов-син
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
6
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...

Още от: Aнализи

Цифрите зад световните първенства, част 3
Цифрите зад световните първенства, част 3
Профил на голмайстора Профил на голмайстора
Чете се за: 06:10 мин.
Цифрите зад световните първенства, част 2 Цифрите зад световните първенства, част 2
Чете се за: 04:37 мин.
Цифрите зад световните първенства, част 1 Цифрите зад световните първенства, част 1
Чете се за: 05:00 мин.
Как Джиро д'Италия се превърна в национален празник, обедини българите и разкри красотата на България пред целия свят Как Джиро д'Италия се превърна в национален празник, обедини българите и разкри красотата на България пред целия свят
Чете се за: 08:40 мин.
Футболен климат Футболен климат
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и Вълчи дол
След проливните дъждове: Частично бедствено положение в Дългопол и...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град" Проверяват още райони във Варна след разкритията за "незаконния град"
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България Финансовият министър Гълъб Донев: ЕК ще продължи процедурата по свръхдефицит за България
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за докуметни измами Измамна схема в Бургас: Задържаха съдебен заседател за докуметни измами
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Обявиха ден на траур в Кресна след смъртта на 35-годишен мъж,...
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Доброволци се включват в разчистването на последиците от...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
След предложението на Зеленски за среща: Путин ще говори днес пред...
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Четири суматрански тигърчета бяха показани пред публика в зоопарк в...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ