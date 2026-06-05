Франция - Кот д'Ивоар 1:2: Раян Шерки - светлото петно ​​в мрака

Раян Шерки направи поредното впечатляващо представяне в четвъртък срещу Кот д'Ивоар, макар „сините“ да претърпяха загуба с 1:2 в предпоследния си мач преди старта на световното първенство.

Бившият играч на Олимпик Лион, който направи силен сезон с екипа на Манчестър Сити, отбеляза втория си гол за френския национален отбор.

Очевидно стадион „Ла Божоар“ има дарбата да разкрива скрити таланти. Стадионът, който очакваше Килиан Мбапе да бъде лидер на "сините", в крайна сметка бе превзет от чара на друг виртуоз с топката. Въпреки че не стана свидетел на победа, публиката в Нант се наслади на майсторски клас през първото полувреме изнесен от Раян Шерки. Нападателят отбеляза великолепен гол и най-вече демонстрира уникалния си талант.

По ирония на съдбата, именно в Нант, широката публика откри 16-годишния младеж една януарска вечер през 2020 г. Играейки за Олимпик Лион, той "разкъса" Нант в мач за Купата на Франция: два гола, две асистенции, спечелена дузпа и зашеметяващо представяне.

Шест години по-късно картината е различна, но магията остава. Срещу Кот д'Ивоар, Дидие Дешан му гласува доверие, давайки му шанс да се изяви като истински плеймейкър. От самото начало на срещата почти всички топки минаваха през него и Шекри дори можеше да открие резултата в 31-та минута, когато Маркус Тюрам му подаде перфектен пас. Въпреки че беше сам пред вратата, той не успя да овладее топката и да се разпише. Но вторият гол на таланта за френския отбор явно беше само въпрос на време. Точно преди почивката Шекри получи подаване от Ибрахима Конате, преодоля Секо Фофана с финт и отбеляза след перфектно изпълнение с десния крак. 22-годишният французин се разписа за втори път за Франция, след брилянтното воле срещу Испания на полуфинала на турнира Лигата на нациите на 5 юни 2025 г. (4:5).

Той е изиграл само шест мача с екипа на "сините", в четири е бил титуляр, но след представянето му срещу Кот д'Ивоар, всички във Франция вече имат усещането, че младокът е открил нова глава в своята лична история с националната фланелка.

Когато напусна Лион в посока Манчестър Сити през лятото на 2025 г., мнозина се чудеха. Как би могъл такъв играч, толкова свободен в играта си, да процъфтява в силно структурираната система на Пеп Гуардиола, но Раян Шекри отговори в действие, правейки успешен сезон с "гражданите".

Играч и треньор постепенно се сближиха. След предпазлив старт, Шерки си спечели мястото в състава на Гуардиола. Този сезон той вкара 10 гола, направи 15 асистенции в 55 мача във всички състезания. Отвъд статистиката, това, което впечатлява публиката на "Етихад" е способността му да бележи с увереност и по нетрадиционен начин.

С изблици на вдъхновение и моменти на чиста магия: французинът се превърна в любимец на феновете на Манчестър.

Необикновеното му поведение обаче не се изразява само на терена. По време на победата на Сити за Купата на Футболната асоциация на 16 май, след като получи трофея, той извади телефона си, за да си направи селфи с принц Уилям, който очевидно беше развеселен от дързостта му.

Шерки е смел. Винаги. Навсякъде. Ето защо понякога той разделя мненията за себе си. Защото опитва движения, за които другите дори не биха мечтали. Защото някои дриблирания се провалят. Защото някои моменти на вдъхновение се губят по пътя. Той също така създава впечатлението, че забавя играта. Но може би точно това е цената, която трябва да плати, за да може няколко секунди по-късно, да блесне и да накара всички да го аплодират.

Заменен от Уорън Заир-Емери петнадесет минути преди края на мача под именно такива бурни овации от публиката на „Божоар“, Раян Шерки напусна терена с чувство за добре свършена работа.

Самият той потвърди, че е готов за следващата авантюра - Мондиал 2026.

„Не знам дали ще бъда титуляр на световното първенство, ще трябва да попитате треньора. Но съм готов да дам всичко от себе си. Искам да дам всичко за моите съотборници и за страната“, каза той след мача.

Дни преди старта на световното първенство, конкуренцията в атакуващия състав на Франция остава ожесточена. Но в четвъртък вечер срещу Кот д'Ивоар, Шерки безспорно остави своя отпечатък и демонстрира, че на най-високо ниво винаги има място за виртуози с топката.