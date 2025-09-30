БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Габриел Вълков: С приемането на новия бюджет се надяваме да има ново увеличение на средствата на министерството с една трета

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

"Министерството на младежта и спорта финансира федерациите и се старае да отдели колкото се може повече пари за спорт", подчерта председателят на комисията. 

Габриел Вълков
Снимка: БТА
Слушай новината

Волейболният ни отбор получи 520 хил. лв. премия от Министерството на младежта и спорта за спортистите и треньорите на отбора, заяви на пресконференция Габриел Вълков, председател на Комисията по въпросите на младежта и спорта в Народното събрание. Той поздрави волейболистите ни и изтъкна, че това са последователни волейболни успехи на нашата волейболна федерация.

"Министерството на младежта и спорта финансира федерациите и се старае да отдели колкото се може повече пари за спорт", подчерта председателят на комисията.

"Тази година с бюджета бяха отделени с една трета повече пари за спортното министерство, които отиват основно за реновиране на спортните бази, строителство на нови", посочи Вълков.

По думите му в момента в България се строят 43 нови спортни обекта. След броени дни ще се отвори и нова програма и по нея общините ще могат да кандидатстват с нови спортни проекти.

"С приемането на новия бюджет се надяваме да има ново увеличение на средствата на министерството с една трета", коментира той.

"В програмата на правителството е предвидено по една трета повече пари да се отделят за спорт и за младите хора", добави депутатът.

