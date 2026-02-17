Галатасарай постигна разгромна победа над Ювентус след обрат

Галатасарай победи с категоричното 5:2 като домакин Ювентус в първи двубой от плейофите в Шампионската лига. Ноа Ланг реализира първите си попадения за турския гранд срещу "бианконерите", които завършиха двубоя с 10 футболисти.

Бразилецът Габриел Сара откри резултата след четвърт час игра в Истанбул, след като се възползва от грешка в отбраната на гостите.

Ювентус изравни в следващата минута, когато точен беше Теун Копмайнерс. Националът на Нидерландия се разписа за втори път в мача в 32-ата минута след двойно подаване с Уестън Маккени.

Ноа Ланг направи резултата 2:2 само четири минути след почивката, а Давинсон Санчес направи пълен обрат в срещата.

В 67-ата минута Хуан Кабал получи втори жълт и съответно червен картон, оставяйки италианците с човек по-малко на терена.

Ланг беше точен за втори път в двубоя в 75-ата минута, а завърналият се след наем в Байерн Мюнхен Саша Боей оформи крайното 5:2 четири минути преди края на редовното време.

Реваншът между двата отбора ще се проведе в Торино през следващата седмица.

По-късно тази вечер ще се играят още три мача от плейофите в Шампионската лига.