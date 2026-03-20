БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гасперини след отпадането на Рома: Видяхме и най-доброто, и най-лошото от себе си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Запази

"Вълците“ се върнаха в мача срещу Болоня, но грешки в защита и умора в продълженията им костваха място на четвъртфиналите в Лига Европа

Гасперини след отпадането на Рома: Видяхме и най-доброто, и най-лошото от себе си
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини не скри разочарованието си след драматичното отпадане от Лига Европа след загуба с 3:4 от Болоня и общ резултат 4:5.

Римляните показаха характер, след като наваксаха изоставане от два гола през второто полувреме. Дониел Мален намали от дузпа в 69-ата минута, а капитанът Лоренцо Пелегрини изравни в 80-ата, за да прати двубоя в продължения.

Там обаче гостите се оказаха по-ефективни и с попадение на Николо Камбиаги в 111-ата минута стигнаха до крайния успех.

"Това беше много вълнуващ двубой. Изпитваме много съжаление. Видяхме и най-доброто, и най-лошото от това, на което сме способни – най-доброто през по-голямата част от мача, но най-лошото при головете, които допуснахме“, заяви Гасперини.

Италианският специалист подчерта, че тимът му е бил близо до пълен обрат, но индивидуалните грешки са се оказали решаващи.

"Изоставахме, но се върнахме и изглеждаше, че инициативата е в нас. Когато обаче допускаш такива грешки, е нормално да загубиш.“, отбеляза треньорът на "вълците".

Треньорът обърна внимание и на физическото състояние на отбора в продълженията.

"Имаше умора, особено в защита, а ние не можехме да направим смени. Болоня вкара свежи играчи и това натежа.“, допълни разочарованият наставник.

Въпреки отпадането Гасперини защити своите футболисти.

"Нямам какво да кажа за играчите – те бяха на високо ниво срещу силен съперник.“, завърши той.

След отпадането от Европа, за Рома остава битката в Серия А, където тимът е шести и продължава да преследва място в Шампионската лига.

#УЕФА Лига Европа 2025/26 #ФК Болоня #ФК Рома #Джан Пиеро Гасперини

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Почина легендарният синоптик Минчо Празников
1
Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за изчислението на общите части
2
Нова формула за парното: От 1 май в сметките ще има данни за...
Дъжд и сняг през следващите дни
3
Дъжд и сняг през следващите дни
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев представи мерки за ускорено развитие на страната
4
Приоритетите на "Прогресивна България": Румен Радев...
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с български паспорти
5
В Благоевградско са регистрирани хиляди северномакедонци с...
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да охраняват Ормузкия проток
6
След скока на енергийните цени: Шест държави в готовност да...

Най-четени

Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален скрининг
1
Ракът на дебелото черво: До месеци се очаква да има национален...
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на 15-годишното момче заяви пълно доверие в работата на прокуратурата
2
Случаят "Петрохан - Околчица": Семейството на...
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от институциите
3
Случаят "Петрохан": Протест с искане за прозрачност от...
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения и натиск в МВР
4
Емил Дечев пред парламента: Манипулации са твърденията за уволнения...
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
5
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите за април
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в София, смятат от БАБХ
6
Месото от незаконните кланици край Ихтиман вероятно е продавано в...

Водещи новини

7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
7-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Политика
У нас
Общество
По света
Политика
У нас
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ