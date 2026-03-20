Гасперини след отпадането на Рома: Видяхме и най-доброто, и най-лошото от себе си

"Вълците“ се върнаха в мача срещу Болоня, но грешки в защита и умора в продълженията им костваха място на четвъртфиналите в Лига Европа
Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини не скри разочарованието си след драматичното отпадане от Лига Европа след загуба с 3:4 от Болоня и общ резултат 4:5.
Римляните показаха характер, след като наваксаха изоставане от два гола през второто полувреме. Дониел Мален намали от дузпа в 69-ата минута, а капитанът Лоренцо Пелегрини изравни в 80-ата, за да прати двубоя в продължения.
Там обаче гостите се оказаха по-ефективни и с попадение на Николо Камбиаги в 111-ата минута стигнаха до крайния успех.
"Това беше много вълнуващ двубой. Изпитваме много съжаление. Видяхме и най-доброто, и най-лошото от това, на което сме способни – най-доброто през по-голямата част от мача, но най-лошото при головете, които допуснахме“, заяви Гасперини.
Италианският специалист подчерта, че тимът му е бил близо до пълен обрат, но индивидуалните грешки са се оказали решаващи.
"Изоставахме, но се върнахме и изглеждаше, че инициативата е в нас. Когато обаче допускаш такива грешки, е нормално да загубиш.“, отбеляза треньорът на "вълците".
Треньорът обърна внимание и на физическото състояние на отбора в продълженията.
"Имаше умора, особено в защита, а ние не можехме да направим смени. Болоня вкара свежи играчи и това натежа.“, допълни разочарованият наставник.
Въпреки отпадането Гасперини защити своите футболисти.
"Нямам какво да кажа за играчите – те бяха на високо ниво срещу силен съперник.“, завърши той.
След отпадането от Европа, за Рома остава битката в Серия А, където тимът е шести и продължава да преследва място в Шампионската лига.