Гасперини след отпадането на Рома: Видяхме и най-доброто, и най-лошото от себе си

Старши треньорът на Рома Джан Пиеро Гасперини не скри разочарованието си след драматичното отпадане от Лига Европа след загуба с 3:4 от Болоня и общ резултат 4:5.

Римляните показаха характер, след като наваксаха изоставане от два гола през второто полувреме. Дониел Мален намали от дузпа в 69-ата минута, а капитанът Лоренцо Пелегрини изравни в 80-ата, за да прати двубоя в продължения.

Там обаче гостите се оказаха по-ефективни и с попадение на Николо Камбиаги в 111-ата минута стигнаха до крайния успех.

"Това беше много вълнуващ двубой. Изпитваме много съжаление. Видяхме и най-доброто, и най-лошото от това, на което сме способни – най-доброто през по-голямата част от мача, но най-лошото при головете, които допуснахме“, заяви Гасперини.

Италианският специалист подчерта, че тимът му е бил близо до пълен обрат, но индивидуалните грешки са се оказали решаващи.

"Изоставахме, но се върнахме и изглеждаше, че инициативата е в нас. Когато обаче допускаш такива грешки, е нормално да загубиш.“, отбеляза треньорът на "вълците".

Треньорът обърна внимание и на физическото състояние на отбора в продълженията.

"Имаше умора, особено в защита, а ние не можехме да направим смени. Болоня вкара свежи играчи и това натежа.“, допълни разочарованият наставник.

Въпреки отпадането Гасперини защити своите футболисти.

"Нямам какво да кажа за играчите – те бяха на високо ниво срещу силен съперник.“, завърши той.

След отпадането от Европа, за Рома остава битката в Серия А, където тимът е шести и продължава да преследва място в Шампионската лига.