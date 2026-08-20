Георги Давидов се присъединява към школата на баскетболния Левски

Баскетболният Левски привлече Георги Давидов в треньорския екип на своята школа. Опитният специалист ще започне работа с младите таланти на клуба от новия сезон, като ще отговаря за формациите при момчетата до 12 и до 15 години.

Давидов притежава сериозна визитка в българския баскетбол както като състезател, така и като треньор. Той е бивш национал на България и седемкратен шампион на страната в двете си роли, а през годините е натрупал опит и на международната сцена.

Като баскетболист Давидов е участвал на европейски първенства, а впоследствие е бил част и от треньорския щаб на националния отбор. В клубната си кариера край тъчлинията е бил старши треньор на Черно море и Академик София, като има и период на работа в Германия.

В Левски специалистът ще насочи усилията си към развитието на младите баскетболисти, като от клуба подчертаха, че философията му не е ориентирана единствено към моментните резултати.

"В работата си с младите състезатели Георги Давидов поставя акцент върху индивидуалното развитие, баскетболната интелигентност, атлетизма, дисциплината и изграждането на характер. Целта е не просто да печелим мачове днес, а да изграждаме играчи за утре“, заявиха от БК Левски при представянето му.

С привличането на Давидов "сините“ добавят към школата си специалист със сериозен състезателен и треньорски опит, който ще има задачата да подпомогне развитието на следващото поколение баскетболисти на клуба.







