Георги Татаров със силен мач за Гротадзолина

Българският национал Георги Татаров изигра силен мач за своя Гротадзолина, но тимът му отстъпи драматично с 2:3 (25:22, 15:25, 25:23, 22:25, 13:15) при гостуването на шампиона Тренто.

Българският посрещач бе най-резултатен в срещата с впечатляващите 23 точки – 21 от атака и две от блокада. Гротадзолина поведе с 2:1 гейма и бе на крачка от сензационен успех срещу действащия първенец, но домакините стигнаха до обрат и наложиха волята си в оспорвания тайбрек. Въпреки поражението, тимът на Татаров си тръгна с ценна точка.

В двубоя не се появи на терена другият български национал Илия Петков.

След 20 изиграни срещи Гротадзолина остава на последното място в класирането с 6 точки – една победа и четири загуби с 2:3, които са донесли точковия актив на отбора.