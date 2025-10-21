БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава
Чете се за: 00:57 мин.

Гергин Ангелов: В България имаме условия да развиваме състезазтели по пикълбол

Чете се за: 03:15 мин.
Спорт
Президентът на Българската асоциация по пикълбол вярва, че страната може да постига резултати в спорта, предвид базата, с която разполага.

Гергин Ангелов: В България имаме условия да развиваме състезазтели по пикълбол
Президентът на Българската асоциация по пикълбол Гергин Ангелов сподели, че страната прави необходимите стъпки, за да може спортът да придобие професионален статут.

Създаден през 60-те години на миналия век в САЩ, пикълболът набира все по-голяма популярност по света.

"Пикълболът е социален феномен, защото той е много лесно достъпен за хора на всякаква възраст. Може да се практикува на открито и на закрито. Единственото, от което имаме нужда е твърда настилка, асфалт или цимент. Можем да играем абсолютно навсякъде. Пикълболът е спорт за хора на всякаква възраст. От най-малките до най-големите, като масово се практикува в света от хора над 50 и 60 години. За разлика от тениса и бадминтона, когато хванем ракета за пикълбол, веднага можем да започнем да играем. Не ни е нужна специална подготовка. Те се изработват от специален пластмасов или дървен материал, в зависимост от нивото на игра. Също така топчета са много интересни. Те са перфорирани на дупки, отново изработени от специален пластмасов материал. В зависимост от това, дали имат по-малко или повече дупки, можем да говорим за игра на открито или на закрито", сподели в интервю за БНТ президентът на Българската асоциация по пикълбол Гергин Ангелов.

Зад океана пикълболът вече е придобил професионален статут, като България също прави стъпки в тази насока. Наскоро националният ни отбор записа исторически успех на европейското първенство в Рим, където зе четвърто място на двойки жени и пето място на смесени двойки в конкуренцията на над 300 състезатели от близо 30 държави. От родната федерация обаче са твърдо решени да продължат да популяризират спорта сред по-младите.

"Имаме изградена мрежа от повече от 10 училища, които активно развиват пикълбола в часовете си по физическо възпитание и спорт. Организирахме първия национален ученически турнир. Изключително голям интерес срещаме и от директорите и в тяхно лице ние разпознаваме партньори, с които можем да работим в дългосрочен план. Тепърва ще привличаме нови състезатели. Има много българи в света, които го практикуват на професионални ниво в САЩ и Канада, където се провеждат и професионални лиги с награден фонд. Спортът започва да стига стандарта на тениса. Вече имаме условия и терени, на които можем да провеждаме тренировъчен процес и да подготвим състезатели, за да може България да отива все повече на преден план в световен мащаб", допълни той.

Вижте целия материал във видеото.

