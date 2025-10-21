Стабилен ли е кабинетът - коалиционният съвет заседава

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съветът за съвместно управление се събра, след като заседанието вчера беше отложено.

Трите партии в управлението трябва да решат дали подкрепата на "ДПС - Ново начало" ще бъде отразена във властта.

Още вчера рано сутринта Делян Пеевски декларира, че ще продължи да стои зад кабинета.

Миналата седмица от БСП също дадоха да се разбере, че смятат, че трябва да се направи всичко възможно за запазване на правителството.

Заявката засега е да няма промени в кабинета "Желязков", но не са изключени такива в парламента. "Има такъв народ" не са коментирали официално.

#преформатиране на правителството #преформатиране на коалицията #"ДПС - Ново начало"

