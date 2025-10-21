БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Стабилен ли е кабинетът - втори опит за заседание на коалиционния съвет

Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Ще се преформатира ли правителството и ще се включи ли "ДПС - Ново начало" в управлението?

Снимка: БТА
Съветът за съвместно управление се очаква да се събере днес, след като заседанието вчера беше отложено.

Трите партии в управлението трябва да решат дали подкрепата на "ДПС - Ново начало" ще бъде отразена във властта.

Още вчера рано сутринта Делян Пеевски декларира, че ще продължи да стои зад кабинета.

Миналата седмица от БСП също дадоха да се разбере, че смятат, че трябва да се направи всичко възможно за запазване на кабинета и подкрепата на ДПС да бъде отразена в управлението.

Заявката засега е да няма промени в правителството, но не са изключени такива в парламента. "Има такъв народ" не са коментирали официално.

