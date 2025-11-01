БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте Ева Янева в предаването "Зала на славата"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Най-харизматичната българска волейболистка е главен герой на предаването "Зала на славата", което ще бъде излъчено в неделя, 2 ноември от 13:15 ч. по БНТ 1 и от 20:35 по БНТ 3.

Scroll left Scroll right
Слушай новината

Тя притежава усмивка, която не те оставя безразличен. И казва, че усмивката отваря врати.

Притежава десетки купи и индивидуални награди, но най-голямата награда за нея е любовта на публиката.

Ева Янева е една от най-добрите български волейболистки в близкото минало. Играла е за 15 клуба, а най-много титли има с отборите на Кан и Волеро във Франция.

"Ти винаги представляваш българското и България в чуждата страна", споделя Ева пред камерата на БНТ.

И казва, че да играе за националния отбор на България е гордост и чест.

"Спортът е и приятелство. Спортът е и пътешествия. Спортът е изстрадани победи и много неприятни загуби. Спортът те учи да паднеш, да станеш, да продължиш. Аз мога", казва Ева Янева.

Ева Янева влиза в Залата на славата на Българската национална телевизия - както винаги с усмивка.

Гледайте най-харизматичната българска волейболистка в предаването "Зала на славата" в неделя, 2 ноември от 13:15 ч. по БНТ 1 и от 20:35 по БНТ 3!

#Ева Янева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
4
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са пирамида, парите на хората не са защитени
5
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са...
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Български волейбол

Солиден Александър Николов поведе Лубе към нова победа в Италия
Солиден Александър Николов поведе Лубе към нова победа в Италия
ЦСКА постигна категорична победа над Дея Спорт в женското волейболно първенство ЦСКА постигна категорична победа над Дея Спорт в женското волейболно първенство
Чете се за: 00:40 мин.
Ева Янева в предаването "Зала на славата" Ева Янева в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 09:07 мин.
Победа и загуба за българските волейболисти в елита на Франция Победа и загуба за българските волейболисти в елита на Франция
Чете се за: 01:00 мин.
Левски и Нефтохимик постигнаха домакински победи в мъжкия волейболен елит Левски и Нефтохимик постигнаха домакински победи в мъжкия волейболен елит
Чете се за: 01:45 мин.
НВЛ: Левски - Пирин Разлог (ГАЛЕРИЯ) НВЛ: Левски - Пирин Разлог (ГАЛЕРИЯ)

Водещи новини

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Чете се за: 17:12 мин.
У нас
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ