Гледайте европейското първенство по борба НА ЖИВО по БНТ 2, БНТ 3 и на bntsport.bg
Шампионатът в Букурещ ще бъде излъчван НА ЖИВО и на сайта bntsport.bg всяка вечер от 18:00 до 21:00 ч.!
Олимпийската година за най-добрите борци на Европа започва с континенталния шампионат в румънската столица Букурещ (12-18 февруари).
В условията на силна конкуренция на първенството българските представители също ще се стремят да спечелят възможно най-много отличия, след като преди година в Загреб завоюваха общо 11 медала, което нареди страната ни сред петте най-добри в хода на целия турнир.
Година по-късно България отново заминава с големи амбиции за шампионата на Стария континент, като общо 29 борци ще излязат на тепиха в румънската столица.
От вторник до неделя (13-18 февруари) БНТ 2 и БНТ 3 ще ви направят свидетели на всички хватки за отличията в отделните категории. Преките ни предавания ще стартират в 18:00 часа по БНТ 2, след което от 20:00 часа ще продължат по БНТ 3.
Състезанието ще бъде излъчвано и на сайта bntsport.bg всяка вечер от 18:00 до 21:00 ч.!
Програмата на БНТ от финалите на европейското първенство по борба:
13 февруари (вторник): Финали /55, 63, 77, 87, 130 кг класически стил/
14 февруари (сряда): Финали /60, 67, 72, 82, 97 кг класически стил/
15 февруари (четвъртък): Финали /50, 55, 59, 68, 76 кг жени/
16 февруари (петък): Финали /53, 57, 62, 65, 72 кг жени/
17 февруари (събота) Финали /57, 65, 70, 79, 97 кг свободен стил/
18 февруари (неделя): Финали /61, 74, 86, 92, 125 кг свободен стил/
Българските борци на шампионата в Букурещ:
Свободен стил - мъже
57 кг Ивайло Тисов, "Локомотив", Пд
61 кг Георги Вангелов "Юнак-Локомотив", Русе
65 кг Микяй Наим, "Левски"
70 кг Рамазан Рамазанов, "Илия Павлов", Велико Търново
74 кг Иван Стоянов, "Берое", Стара Загора
79 кг Мирослав Киров, "Юнак-Локомотив", Русе
86 кг Магомед Рамазанов, "Илия Павлов", Велико Търново
92 кг Ахмед Магамаев, "Юнак-Локомотив", Русе
97 кг Ахмед Батаев, "Юнак-Локомотив", Русе
125 кг Ален Хубулов, ЦСКА
Класически стил - мъже
55 кг Стефан Григоров, "Слава" Монтана
60 кг Недялко Петров, "Васил и Георги Илиеви", Кн
63 кг Едмонд Назарян, ЦСКА
67 кг Абу-Муслим Амаев, ЦСКА
72 кг Дейвид Димитров, ЦСКА
77 кг Стоян Кубатов, "Ботев-93", Враца
82 кг Айк Мнацаканян, ЦСКА
87 кг Йоан Димитров, "Ботев-93", Враца
97 кг Кирил Милов, ЦСКА
Жени
50 кг Миглена Селишка, ЦСКА
53 кг Ирена Бинкова, "Юнак-Локомотив", Русе
55 кг Сезен Белберова, "Юнак-Локомотив", Русе
57 кг Евелина Николова, "Ангел Гочев", Созопол
59 кг Фатме Шабан, "Лютфи Ахмедов", Разград
62 кг Биляна Дудова,"Юнак-Локомотив", Русе
65 кг Тайбе Юсеин, ЦСКА
68 кг Мими Христова, ЦСКА
72 кг Юлияна Янева, "Юнак-Локомотив", Русе
76 кг Ванеса Георгиева, "Берое", Стара Загора
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