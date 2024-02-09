Гледайте европейското първенство по борба НА ЖИВО по БНТ 2, БНТ 3 и на bntsport.bg

България ще участва с 19 състезатели при мъжете и 10 при жените на европейското по борба в Букурещ

Олимпийската година за най-добрите борци на Европа започва с континенталния шампионат в румънската столица Букурещ (12-18 февруари).

В условията на силна конкуренция на първенството българските представители също ще се стремят да спечелят възможно най-много отличия, след като преди година в Загреб завоюваха общо 11 медала, което нареди страната ни сред петте най-добри в хода на целия турнир.

Година по-късно България отново заминава с големи амбиции за шампионата на Стария континент, като общо 29 борци ще излязат на тепиха в румънската столица.

От вторник до неделя (13-18 февруари) БНТ 2 и БНТ 3 ще ви направят свидетели на всички хватки за отличията в отделните категории. Преките ни предавания ще стартират в 18:00 часа по БНТ 2, след което от 20:00 часа ще продължат по БНТ 3.

Състезанието ще бъде излъчвано и на сайта bntsport.bg всяка вечер от 18:00 до 21:00 ч.!

Програмата на БНТ от финалите на европейското първенство по борба:

13 февруари (вторник): Финали /55, 63, 77, 87, 130 кг класически стил/

14 февруари (сряда): Финали /60, 67, 72, 82, 97 кг класически стил/

15 февруари (четвъртък): Финали /50, 55, 59, 68, 76 кг жени/

16 февруари (петък): Финали /53, 57, 62, 65, 72 кг жени/

17 февруари (събота) Финали /57, 65, 70, 79, 97 кг свободен стил/

18 февруари (неделя): Финали /61, 74, 86, 92, 125 кг свободен стил/

Българските борци на шампионата в Букурещ:

Свободен стил - мъже

57 кг Ивайло Тисов, "Локомотив", Пд

61 кг Георги Вангелов "Юнак-Локомотив", Русе

65 кг Микяй Наим, "Левски"

70 кг Рамазан Рамазанов, "Илия Павлов", Велико Търново

74 кг Иван Стоянов, "Берое", Стара Загора

79 кг Мирослав Киров, "Юнак-Локомотив", Русе

86 кг Магомед Рамазанов, "Илия Павлов", Велико Търново

92 кг Ахмед Магамаев, "Юнак-Локомотив", Русе

97 кг Ахмед Батаев, "Юнак-Локомотив", Русе

125 кг Ален Хубулов, ЦСКА

Класически стил - мъже

55 кг Стефан Григоров, "Слава" Монтана

60 кг Недялко Петров, "Васил и Георги Илиеви", Кн

63 кг Едмонд Назарян, ЦСКА

67 кг Абу-Муслим Амаев, ЦСКА

72 кг Дейвид Димитров, ЦСКА

77 кг Стоян Кубатов, "Ботев-93", Враца

82 кг Айк Мнацаканян, ЦСКА

87 кг Йоан Димитров, "Ботев-93", Враца

97 кг Кирил Милов, ЦСКА

Жени

50 кг Миглена Селишка, ЦСКА

53 кг Ирена Бинкова, "Юнак-Локомотив", Русе

55 кг Сезен Белберова, "Юнак-Локомотив", Русе

57 кг Евелина Николова, "Ангел Гочев", Созопол

59 кг Фатме Шабан, "Лютфи Ахмедов", Разград

62 кг Биляна Дудова,"Юнак-Локомотив", Русе

65 кг Тайбе Юсеин, ЦСКА

68 кг Мими Христова, ЦСКА

72 кг Юлияна Янева, "Юнак-Локомотив", Русе

76 кг Ванеса Георгиева, "Берое", Стара Загора

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