БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По-строг контрол на пътя: Толкамерите вече засичат средна...
Чете се за: 03:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гледайте световната квалификация Грузия – България от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Български футбол
Запази

Студийна програма започва в 15:30.

гледайте грузия ndash българия септември 1600 бнт бнт
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Емоциите от мача с Испания още ще витаят във въздуха, но време за почивка няма.

Националният ни отбор се отправя към Грузия за второто си изпитание от световните квалификации, което също се очертава доста сложно.

Хвича Кварацхеля и неговите колеги се носят на крилете на ентусиазма през последните години и амбициите им далеч не се разпростират до достойно представяне в групата.

Имат ли "лъвовете" скрити козове в ръкава си? Ще изиграем ли мъдро двубоя в Тбилиси?

Гледайте Грузия – България в неделя, 7 септември от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София: 22-годишният Даниел Терзиев остава в ареста (СНИМКИ)
1
Кутия с цигари "засилила и обърнала" трамвая в София:...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн по БНТ 1
Гледайте световната квалификация Грузия – България от 16:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте световната квалификация Грузия – България от 16:00...
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото първенство по тенис на САЩ при юношите
4
В български финал: Иван Иванов спечели титлата от Откритото...
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на България
5
Тържествена заря в Пловдив за 140-годишнината от Съединението на...
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)
6
Голям пожар пламна край Сопот (СНИМКИ и ВИДЕО)

Най-четени

България не успя да се противопостави на Испания и започна световните квалификации със загуба
1
България не успя да се противопостави на Испания и започна...
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо Ботев" настояват за справедливост
2
Близките на убития баща на три деца в катастрофа в "Христо...
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
3
Почина 35-годишната Христина, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
4
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско шосе"
5
Седем деца се качиха на строителен кран до бул. "Цариградско...
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен
6
Протест пред ВМЗ - Сопот съпровожда визитата на Урсула фон дер Лайен

Още от: Футбол

Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт"
Димитър Димитров, Любомир Ганев и Георги Младенов в "Арена спорт"
Антон Недялков: Утре ни чака много тежък мач Антон Недялков: Утре ни чака много тежък мач
Чете се за: 02:12 мин.
Илиан Илиев в навечерието на мача с Грузия: Не са много въпросите, които имам за състава Илиан Илиев в навечерието на мача с Грузия: Не са много въпросите, които имам за състава
Чете се за: 03:22 мин.
Мачът България - Испания получи най-висок рейтинг в ефира на БНТ за цялото денонощие Мачът България - Испания получи най-висок рейтинг в ефира на БНТ за цялото денонощие
Чете се за: 00:42 мин.
Ивайло Чочев: Испания разполага с най-добрите футболисти в света Ивайло Чочев: Испания разполага с най-добрите футболисти в света
Чете се за: 01:22 мин.
Красимир Балъков: Няма слаб противник в тази група Красимир Балъков: Няма слаб противник в тази група
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите за първите 7 часа?
Видеоконтролът по пътищата: Колко нарушители засякоха толкамерите...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна За първи път: Русия удари правителствената сграда в Украйна
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон Повреда на кабела е причинила дерайлирането на фуникуляра в Лисабон
Чете се за: 01:20 мин.
По света
И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк “Рила” И днес продължава гасенето на пожара в Национален парк “Рила”
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Обединени за Трънско" - благотворителен концерт в помощ...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Израел засилва офанзивата си срещу град Газа
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Пред фалит: Малки бизнеси изнемогват заради водната криза в Плевен
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Обитателите на Хераклея
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ