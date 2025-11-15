Гледайте световната квалификация Турция – България днес по БНТ 1 и БНТ 3

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 00:37 мин.
Спорт
Мачът е на 15 ноември от 19:00 ч. Студиото ни започва 30 минути по-рано.

турция българия
България гостува на Турция в четвъртия си мач от квалификациите за Мондиал 2026 в своята група.

След звучния октомврийски шамар, който получихме от южните ни съседи, сега в Бурса Александър Димитров и неговите футболисти ще се опитат да намерят пътя към нещо по-добро.

Когато нямаш шанс за класиране, остава само да браниш честта си. Това е залогът!

Гледайте Турция – България, събота от 19:00 ч. по БНТ 1 и БНТ 3.

Студиото ни започва 30 минути по-рано.

