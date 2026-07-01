Голям пожар в хале за преработка на пластмаса в София, на място е изпратен и химически екип

Пожар в хале за преработка на пластмаса на ул. "Банско шосе" в кв. "Република".

На място са изпратени 6 пожарни коли, един химически екип и линейка, съобщиха за БНТ от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". По първоначална информация няма данни за пострадали.

Сигналът за огъня е подаден около 16.30 ч.

Движението по ул. "Банско шосе" е спряно.

Снимки: БНТ

От РИОСВ съобщиха за БНТ, че на мястото на пожара е изпратен екип. В момента качеството на въздуха се измерва от екип на пожарната служба. По тяхна информация няма данни за замърсяване на въздуха.

По темата работят Альоша Шаламанов, Виолета Русенова