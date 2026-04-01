Греъм Арнолд за подвига на Ирак: Направихме щастливи 46 милиона души, играхме с манталитет и жертва

Почина големият композитор Михаил Белчев
Иракчани се завърнаха на световно първенство след 40 години с победа над Боливия

греъм арнолд подвига ирак направихме щастливи милиона души играхме манталитет жертва
Ирак си осигури последното място на Световното първенство, след като победи Боливия с 2:1 в плейофен сблъсък и сложи край на 40-годишното си отсъствие от Мондиал. Тимът ще играе в група I заедно с Франция, Норвегия и Сенегал.

Селекционерът Греъм Арнолд бе категоричен, че успехът е плод на характер и саможертва.

"Трябва да поздравя футболистите – те играха с истински иракски манталитет, бореха се и рискуваха телата си. Затова спечелихме мача“, заяви той.

Специалистът отличи и играта в защита като ключова за победата.

"Победихме благодарение на страхотната защита. Защитавахме се наистина добре. Играчите дадоха всичко от себе си“, подчерта Арнолд, като не пропусна да отдаде заслуженото и на съперника: „Трябва да отдадем нужното уважение на Боливия – те играха добър мач.“

Най-силният момент от думите му обаче бе насочен към хората в страната.

"Много съм доволен, че направихме щастливи 46 милиона души, особено с това, което се случва в Близкия изток в момента.“

Класирането бе определено като исторически момент и от премиера Мохамед Шия ал-Судани, който заяви, че това е "важен поврат за иракския спорт“ и сбъдната мечта за феновете.

Това ще бъде едва второто участие на Ирак на Световно първенство след Мексико 1986, когато тимът не успя да запише точка в груповата фаза, но сега се завръща с нова вяра и амбиция.

Свързани статии:

Ирак обяви национални празници след класирането за Мондиал 2026
Ирак обяви национални празници след класирането за Мондиал 2026
Правителството в Багдад отличи историческия успех на националния отбор
Чете се за: 01:12 мин.
ДР Конго и Ирак заеха последните две места на Мондиал 2026
ДР Конго и Ирак заеха последните две места на Мондиал 2026
Ирак победи Боливия с 2:1, с което си осигури завръщането на...
Чете се за: 01:50 мин.
ТОП 24

Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
1
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Почина големият композитор Михаил Белчев
2
Почина големият композитор Михаил Белчев
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия ултиматум на Тръмп за отваряне на Ормузкия проток
3
Спасиха изчезналия в Иран пилот на САЩ - Иран отхвърли 48-часовия...
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат съдействие от институциите
4
Опасност от екологична катастрофа: От района на Долни Богров искат...
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали пътници
5
Автобус с пътници в Пловдив се запали в движение, няма пострадали...
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите": Тръмп заплаши с мащабни удари срещу Иран във вторник
6
"Отворете протока или ще ви се стовари ад на главите":...

Най-четени

Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1 април
1
Пенсиите на 355 000 работещи пенсионери ще бъдат преизчислени от 1...
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
2
Футболната легенда Борислав Михайлов почина на 63-годишна възраст
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
3
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
4
Има загинал при мощното земетресение с магнитуд 7,4 в Индонезия
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
5
От днес минималната работна заплата в Гърция става 920 евро
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от България
6
Любослав Пенев: Чувствам се добре, помощта за лечението ми идва от...

Още от: Национални отбори

Нидерландски национал пропуска световното първенство по футбол
Нидерландски национал пропуска световното първенство по футбол
Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА Христо Стоичков: Водим преговори с голям отбор да дойде за откриването на новия дом на ЦСКА
Чете се за: 05:37 мин.
Стилиян Петров: Двете победи на националния отбор са един хубав старт Стилиян Петров: Двете победи на националния отбор са един хубав старт
Чете се за: 02:00 мин.
Истории от Световните първенства – 2002 Истории от Световните първенства – 2002
Чете се за: 18:52 мин.
Играй до последно Играй до последно
Чете се за: 08:15 мин.
Оставките продължават: Гатузо също си тръгна от националния отбор на Италия Оставките продължават: Гатузо също си тръгна от националния отбор на Италия
Чете се за: 01:15 мин.

Почина големият композитор Михаил Белчев
Почина големият композитор Михаил Белчев
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените Великден с по-скъпо агнешко месо и яйца – производители предупреждават за натиск върху цените
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените Козунакът поскъпва за Великден, но умерено: шоколадът води ръста в цените
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат Започва Страстната седмица – вижте какви богослужения ще се извършат
Чете се за: 10:25 мин.
У нас
Войната в Близкия изток: Поредният ултиматум на Тръмп към Иран
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Мерки срещу поскъпването на живота – КНСБ ги изпраща на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Артемис II" в Лунната орбита: Мисията ще се отдалечи на...
Чете се за: 02:02 мин.
По света
След слънчевото и топло време – ново застудяване в средата на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
