Греъм Арнолд за подвига на Ирак: Направихме щастливи 46 милиона души, играхме с манталитет и жертва

Ирак си осигури последното място на Световното първенство, след като победи Боливия с 2:1 в плейофен сблъсък и сложи край на 40-годишното си отсъствие от Мондиал. Тимът ще играе в група I заедно с Франция, Норвегия и Сенегал.

Селекционерът Греъм Арнолд бе категоричен, че успехът е плод на характер и саможертва.

"Трябва да поздравя футболистите – те играха с истински иракски манталитет, бореха се и рискуваха телата си. Затова спечелихме мача“, заяви той.

Специалистът отличи и играта в защита като ключова за победата.

"Победихме благодарение на страхотната защита. Защитавахме се наистина добре. Играчите дадоха всичко от себе си“, подчерта Арнолд, като не пропусна да отдаде заслуженото и на съперника: „Трябва да отдадем нужното уважение на Боливия – те играха добър мач.“

Най-силният момент от думите му обаче бе насочен към хората в страната.

"Много съм доволен, че направихме щастливи 46 милиона души, особено с това, което се случва в Близкия изток в момента.“

Класирането бе определено като исторически момент и от премиера Мохамед Шия ал-Судани, който заяви, че това е "важен поврат за иракския спорт“ и сбъдната мечта за феновете.

Това ще бъде едва второто участие на Ирак на Световно първенство след Мексико 1986, когато тимът не успя да запише точка в груповата фаза, но сега се завръща с нова вяра и амбиция.