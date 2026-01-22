БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Халфът на Барселона Педри ще отсъства от игра поне месец

Спорт
Педри получи контузия в дясното бедро при победата с 4:2 срещу Славия Прага в Шампионската лига.

Педри Барселона
Снимка: БТА
Слушай новината

Полузащитникът на испанския футболен гранд Барселона Педри ще отсъства поне месец заради контузията в дясното бедро, която получи при победата с 4:2 срещу Славия Прага в Шампионската лига.

23-годишният халф напусна терена в средата на второто полувреме и при резултат 2:2. Въпреки това Блаугранас успяха да обърнат срещата и увеличиха шансовете си за директно класиране за осминафиналите в най-силния клубен евротурнир.

В момента каталунският тим е девети с 13 точки, като единствено първите осем отбора ще играят в елиминационната фаза без нуждата от плейоф.

Педри е взел участие в 25 от общо 31 мача на тима си от началото на сезона и е важна част от системата на треньора Ханзи Флик.

Барселона е водач в класирането в Ла Лига след 20 кръга с 49 точки, на една пред големия си съперник Реал Мадрид.

