БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното...
Чете се за: 04:55 мин.
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5...
Чете се за: 01:50 мин.
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Чете се за: 05:20 мин.
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Чете се за: 01:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Харта за спасение на регионите – експерти настояват за децентрализация на властта

Борислава Алексова от Борислава Алексова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Финансова децентрализация на общини и адекватно финансиране за всяка от възложените им функции са част от приоритетите в новата Харта за спасение и развитие на регионите и местните общности, изготвена от гражданската инициатива "Българските региони". Чрез нея се цели темата за регионалното развитие да бъде поставена в центъра на обществения и политическия дебат.

Документът е резултат от специализирана конференция с участието на десетки експерти, които се обединяват около необходимостта от спешна реформа в местното управление. Според тях задълбочаващите се демографски и регионални дисбаланси изискват нов подход в държавната политика. В условията на продължителна политическа нестабилност децентрализацията на властта се разглежда като ключов инструмент за по-ефективно управление и ограничаване на корупцията.

“Това което искаме, е създаване на второ ниво на местно самоуправление. Искаме създаването на едни самоуправляващи се региони. България всъщност е единствената държава в Европейския съюз, която няма такова ниво, не съществува и българските политици са изключително резистентни за противодействие за създаване на подобен тип управленски нива”, посочи проф. Владимир Чуков, председател на сдружение "Регион".

Това е и една от основните идеи в документа - създаването на нови четири самоуправляващи се региона, в които местните жители да избират регионален съвет, а той – свой управител. Според инициаторите така властта ще бъде по-близо до гражданите и решенията ще се вземат на място. Акцент се поставя и върху финансовата децентрализация, като експертите посочват, че сегашните бюджетни дисбаланси биха били по-малки, ако се следва моделът на редица държави от Западна Европа.

Към момента данните показват сериозна концентрация на население и икономика в столицата. София заема около 1% от територията на страната, но в нея живеят приблизително 20% от населението, които създават близо 40% от брутния вътрешен продукт. Според експертите, ако тази тенденция продължи, след две десетилетия контрастите между столицата и останалата част от страната ще се задълбочат още повече. В същото време около пет областни центъра формират над половината от БВП на страната, докато останалите региони изостават икономически.

“Ние сме напът да стане София и пустинята България. Една от нашите основни цели, освен политическата, това е да подпомогнем отношението на управляващите към устройствената част на територията”, твърди арх. Петър Диков, председател на Съюза на архитектите в България и бивш главен архитект на София.

Председателят на Център за демографска политика Искрен Веселинов отбеляза, че регионалните диспропорции са сред основните фактори за демографската криза в България. Липсата на инвестиции и икономически възможности в много части на страната принуждава хората да търсят реализация другаде - както в София, така и извън България.

Хартата ще бъде представена на политическите сили като тема за дискусия по време на предизборната кампания с цел тя да залегне в програмите на политическите формации, участващи на следващия вот.

#харта #региони #развитие на регионите #Петър Диков #Искрен Веселинов #проф. Владимир Чуков

Последвайте ни

ТОП 24

Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
1
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
2
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над Турция
3
Войната в Близкия изток: Втора иранска ракета неутрализирана над...
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
4
Тръмп: Войната срещу Иран почти приключи
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
5
Заместник генералният директор на НКЖИ подаде оставка
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с цените на горивата?
6
"Пазарите полудяват при война": Какво ще се случи с...

Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
1
Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
2
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
3
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
4
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
5
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската...
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет, катастрофирал преди 50 години
6
Българи откриха на Ливингстън останки от аржентински самолет,...

Още от: Общество

Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното часово време
Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното часово време
"Майка ми правеше сухари и торби от чаршафи": Отбелязваме 83 г. от спасяването на българските евреи "Майка ми правеше сухари и торби от чаршафи": Отбелязваме 83 г. от спасяването на българските евреи
Чете се за: 05:42 мин.
Работник от Бургас е в тежко състояние след падане от 10 метра височина Работник от Бургас е в тежко състояние след падане от 10 метра височина
Чете се за: 00:55 мин.
Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери
Чете се за: 01:35 мин.
Ново попълнение в бургаския зоопарк: Роди се бебе от вида антилопа кана Ново попълнение в бургаския зоопарк: Роди се бебе от вида антилопа кана
Чете се за: 01:07 мин.
Шанс за пълноценен живот: Трансплантираха успешно черен дроб на 39-годишна жена (СНИМКИ) Шанс за пълноценен живот: Трансплантираха успешно черен дроб на 39-годишна жена (СНИМКИ)
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Брифинг на Кризисния щаб за ескалацията на обстановката в Близкия изток
НА ЖИВО: Брифинг на Кризисния щаб за ескалацията на обстановката в...
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Председателят на Държавия резерв Асен Асенов: Количествата горива у нас са налице, годни са за използване Председателят на Държавия резерв Асен Асенов: Количествата горива у нас са налице, годни са за използване
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Премиерът Андрей Гюров разговаря с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в Париж Премиерът Андрей Гюров разговаря с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен в Париж
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Забравена чанта в центъра на София вдигна на крак полицията (СНИМКИ) Забравена чанта в центъра на София вдигна на крак полицията (СНИМКИ)
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Кабинетът обсъжда великденски надбавки за над 1,6 млн. пенсионери
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Новият служебен регионален министър Николай Найденов положи клетва
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над страната
Чете се за: 05:20 мин.
По света
Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното часово време
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ