Хаверц претърпя операция на коляното

От Арсенал смятат, че германският национал ще отсъства седмици, а не месеци.

Кай Хаверц
Снимка: БТА
Слушай новината

Нападателят на Арсенал Кай Хаверц претърпя операция на коляното, но от английския клуб се надяват, че футболистът няма да отсъства дълго време, пише агенция ДПА.

Германският национал пропусна победата на "топчиите" с 5:0 срещу Лийдс на "Емирейтс" миналата събота поради контузия, която получи след успеха над Манчестър Юнайтед през първия уикенд на Висшата лига.

Хаверц е претърпял "лека хирургическа процедура", както бе описана операцията от лондончани. От Арсенал смятат, че той ще отсъства седмици, а не месеци.

26-годишният Кай Хаверц отсъства от терените три месеца през миналия сезон след операция на подколянното сухожилие.

"След контузията на коляното в последния ни мач срещу Манчестър Юнайтед на 17 август, последвалите оценки и специализирани прегледи на Кай потвърдиха, че ще се наложи операция. Той претърпя успешна малка хирургическа процедура. Футболистът скоро ще започне програмата за възстановяване и рехабилитация, като всички сме изцяло концентрирани върху подкрепата към него, за да се гарантира, че той ще се върне в максимална форма възможно най-скоро", гласи изявлението на Арсенал.

Контузията на Хаверц ускори решението на клуба да привлече Еберечи Езе от Кристъл Палас.

Езе беше представен на публиката на "Емирейтс" преди победата на Арсенал над Лийдс и ще бъде готов да дебютира срещу Ливърпул на "Анфийлд" в неделя.

Свързани статии:

Още от: Европейски футбол

