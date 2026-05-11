БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в...
Чете се за: 07:40 мин.
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на...
Чете се за: 01:22 мин.
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни...
Чете се за: 02:32 мин.
Спира движението на метрото по Линия 3 между "Орлов...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Холгер Руне аут за "Ролан Гарос"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Контузия извади датчанина от сметките на турнира от големия шлем.

Холгер Руне аут за "Ролан Гарос"
Снимка: БТА
Слушай новината

Холгер Руне ще пропусне „Ролан Гарос“. Датчанинът се оттегли от участие на турнира ATP в Хамбург. Той е получил лек рецидив по време на рехабилитация от контузия на ахилесовото сухожилие след травма, получена на турнир Стокхолм, което го вади от сметките за Откритото първенство на Франция.

Наистина очаквах с нетърпение да се завърна в Хамбург и всички знаете, че обичам клей и че Париж и "Ролан Гарос" винаги са били нещо много специално за мен, така че не беше лесно решение. Но за мен не става въпрос само за това да мога да завърша няколко мача, а за цял турнир и не искам да се чувствам почти готов, а на 110 процента готов, когато започна да играя отново“, заяви Руне в изявление.

Откритото първенство на Франция започва в неделя, 24 май, докато турнирът в Хамбург завършва ден преди това. Решението е взето след лек рецидив по време на рехабилитацията, информират от лагера на тенисиста.

Във връзка с експлозивната работа се появи проблем в коляното, което изискваше по-контролирано развитие в последните дни. Това забави график с няколко седмици, тъй като не искахме да поемаме ненужни рискове“, се казва още в съобщението.

Руне сега се стреми към завръщане за сезона на трева, който започва през юни. Целта е той да бъде готов за турнира АТП 500 в Куинс на 15 юни, след което целта е да играе на "Уимбълдън", който стартира на 29 юни.

#Ролан Гарос 2026 #Холгер Руне

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба, фламинго, динозаври и балет
1
Изненадите по трасето на Джиро д'Италия: Хоро, сватба,...
Българската гимнастика с четири отличия на Световната купа във Варна
2
Българската гимнастика с четири отличия на Световната купа във Варна
Белгийската кралица Матилда пристигна в Турция с делегация от над 400 души
3
Белгийската кралица Матилда пристигна в Турция с делегация от над...
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
4
Пол Мание премина първи през финала на Джиро д'Италия в София
DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия" (СНИМКИ)
5
DARA с кукерски костюм на откриването на "Евровизия"...
Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър през седмицата
6
Рязка промяна на времето: Летни температури, градушки и бурен вятър...

Най-четени

Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
1
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието и науката в кабинета "Радев"
2
Проф. Георги Вълчев – номиниран за министър на образованието...
Втора етапна победа за Пол Мание
3
Втора етапна победа за Пол Мание
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
4
Пол Мание спечели първия етап на Джиро д'Италия 2026
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и нормални цени на пазара
5
Цветан Цеков: Ще има череши тази година, но се надяваме да има и...
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
6
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...

Още от: Тенис

Григор Димитров ще играе срещу квалификант на турнира от сериите "Чаланджър 175" в Бордо
Григор Димитров ще играе срещу квалификант на турнира от сериите "Чаланджър 175" в Бордо
Швьонтек си гарантира зрелище срещу Осака в Рим Швьонтек си гарантира зрелище срещу Осака в Рим
Чете се за: 01:07 мин.
Александър Зверев отново се справи в Блокс, този път в Рим Александър Зверев отново се справи в Блокс, този път в Рим
Чете се за: 01:50 мин.
Димитър Кузманов е на победа от основната схема в Загреб Димитър Кузманов е на победа от основната схема в Загреб
Чете се за: 01:17 мин.
Илиян Радулов триумфира в Сабадел след впечатляваща серия от победи Илиян Радулов триумфира в Сабадел след впечатляваща серия от победи
Чете се за: 01:40 мин.
Арина Сабаленка се надява да се възстанови от травмата до старта на "Ролан Гарос" Арина Сабаленка се надява да се възстанови от травмата до старта на "Ролан Гарос"
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма "Св. Георги" в Одрин: За мен това е недоразумение
Патриарх Даниил за забраната да се служи на български в храма...
Чете се за: 07:40 мин.
У нас
Азиатска хакерска платформа и съвети от изкуствен интелект са в основата на фишинга, измамил стотици Азиатска хакерска платформа и съвети от изкуствен интелект са в основата на фишинга, измамил стотици
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически Президентът Йотова: Не е нормално цените на основни храни да са космически
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси Проверяват зам.-министъра на образованието за конфликт на интереси
Чете се за: 01:22 мин.
Политика
Стотици алпинисти се подготвят да изкачат Еверест в най-подходящото...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Министърът на икономиката прекрати всички плащания от дъщерните...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иван Гешев осъди прокуратурата да му плати 130 000 евро
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Съвет "Външни отношения": ЕС ще приеме санкции за...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ