Холгер Руне аут за "Ролан Гарос"

Холгер Руне ще пропусне „Ролан Гарос“. Датчанинът се оттегли от участие на турнира ATP в Хамбург. Той е получил лек рецидив по време на рехабилитация от контузия на ахилесовото сухожилие след травма, получена на турнир Стокхолм, което го вади от сметките за Откритото първенство на Франция.

„Наистина очаквах с нетърпение да се завърна в Хамбург и всички знаете, че обичам клей и че Париж и "Ролан Гарос" винаги са били нещо много специално за мен, така че не беше лесно решение. Но за мен не става въпрос само за това да мога да завърша няколко мача, а за цял турнир и не искам да се чувствам почти готов, а на 110 процента готов, когато започна да играя отново“, заяви Руне в изявление.

Откритото първенство на Франция започва в неделя, 24 май, докато турнирът в Хамбург завършва ден преди това. Решението е взето след лек рецидив по време на рехабилитацията, информират от лагера на тенисиста.

„Във връзка с експлозивната работа се появи проблем в коляното, което изискваше по-контролирано развитие в последните дни. Това забави график с няколко седмици, тъй като не искахме да поемаме ненужни рискове“, се казва още в съобщението.

Руне сега се стреми към завръщане за сезона на трева, който започва през юни. Целта е той да бъде готов за турнира АТП 500 в Куинс на 15 юни, след което целта е да играе на "Уимбълдън", който стартира на 29 юни.