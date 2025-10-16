БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под...
Чете се за: 01:17 мин.
Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:37 мин.
Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
БСП: Няма свещени крави сред министрите ни, чакаме...
Чете се за: 04:20 мин.
Разбиха канал за контрабанда на китайски стоки, ощетил...
Чете се за: 05:10 мин.
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов...
Чете се за: 02:10 мин.
Дебат в ЕП за върховенството на закона в България заради...
Чете се за: 01:00 мин.
Втори ден без кворум в парламента
Чете се за: 00:40 мин.
Президентът: Оставам солидарен със служителите - ще...
Чете се за: 01:40 мин.
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Холгер Руне продължава в третия кръг на турнира в Стокхолм

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Запази

Датчанинът преодоля Мартин Фучович.

Холгер Руне продължава в третия кръг на турнира в Стокхолм
Слушай новината

Холгер Руне си гарантира продължаване в третия кръг на турнира от ATP 250 в Стокхолм. Датчанинът отказа Мартин Фучович от Унгария с 6:4, 6:4 за малко близо час и 45 минути.

В следващата фаза поставеният под №1 в схемата тенисист ще играе срещу аржентинеца Томас Мартин Ечевери, който по-рано през деня се наложи над сърбина Миомир Кецманович с 6:4, 4:6, 6:3.

За следващата фаза се класира и италианецът Лоренцо Сонего, който надигра американеца Александър Ковачевич в два сета - 7:6 (3), 6:1. На четвъртфиналите Сонего ще спори с Юго Юмбер от Франция, който елиминира друг италианец - Матео Беретини, със 7:6 (5), 6:3 за повече от час и половина.

Най-добрият български тенисист Григор Димитров игра финал през миналия сезон в Стоклохл, който загуби от американеца Томи Пол. Заради отказа си от участие сега Димитров ще загуби немалко точки в световната ранглиста и от новата седмица ще падне с още места.

#тенис турнир в Стокхолм 2025 #Холгер Руне

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
1
Генерал-майор Николай Русев: Пристигат още два F-16
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е трябвало да се строи, виновните са доказани
2
Адвокатът на близките на загиналия багерист в Елените: Там не е...
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
3
BG-Alert в Бургаско: Дежурни екипи са в готовност да реагират на място
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде оставка
4
Пеевски: Готови сме да споделим отговорността, Радев днес да подаде...
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
5
Пътник е в болница след катастрофа между два трамвая (СНИМКИ)
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта
6
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: ATP

Яник Синер пречупи Новак Джокович за финал в Рияд
Яник Синер пречупи Новак Джокович за финал в Рияд
Лоренцо Музети и Феликс Оже-Алисиам с място на четвъртфиналите в Брюксел Лоренцо Музети и Феликс Оже-Алисиам с място на четвъртфиналите в Брюксел
Чете се за: 01:17 мин.
Карлос Алкарас си гарантира финал на турнира в Рияд Карлос Алкарас си гарантира финал на турнира в Рияд
Чете се за: 01:27 мин.
Медведев стартира с успех в Алмати, Хачанов е аут Медведев стартира с успех в Алмати, Хачанов е аут
Чете се за: 02:37 мин.
Джокович: Младите няма да ме изтласкат Джокович: Младите няма да ме изтласкат
Чете се за: 01:32 мин.
Синер не е решил дали ще участва на Купа Дейвис Синер не е решил дали ще участва на Купа Дейвис
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Белият дом: Тръмп и Путин ще се срещнат в Будапеща
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Благомир Коцев остава в ареста Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел БСП за стабилността на кабинета: Властта за нас не е самоцел
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Отмениха бедственото положение в Елените Отмениха бедственото положение в Елените
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Какво трябва да предприеме Европа за отбраната си до 2030 г.?
Чете се за: 03:12 мин.
По света
Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов излиза под домашен арест
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Над 220 000 души в България са на воден режим
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Как се прави здравословна кучешка торта?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ