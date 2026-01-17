Христо Янев: Старанието е голямо и резултатите ще дойдат

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира загубата на „червените“ с 1:2 от чешкия Млада Болеслав във втората контрола от зимния лагер в Турция.

„Ясно е, че на този етап не играем на най-високо ниво. Въпреки това старанието на играчите е голямо и трябва да продължим да работим – резултатите ще дойдат“, заяви Янев.

Наставникът добави, че натоварването върху футболистите е сериозно, но то е необходимо за подготовката за първенството.

„Аз съм разочарован от негативните резултати, но полагаме максимални усилия отборът да изглежда добре в първенството. Имаме футболисти, които искахме да бъдат тук, но им трябва още време – всичко ще бъде наред. Опитваме се да натоварваме равномерно всички, като същевременно поддържаме висок ритъм на тренировките“, обясни специалистът.

Янев коментира и травмата на Пастор, който бе заменен принудително след паузата: „Надявам се, че е временно неразположение след удара“, добави треньорът.