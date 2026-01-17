ЦСКА допусна поражение и във втората си контрола в Турция

ЦСКА отстъпи с 1:2 на 13-ия в чешкото първенство Млада Болеслав във втората си контрола от лагера в турския курорт Белек. Преди три дни "армейците" на треньора Христо Янев загубиха с 0:2 на Корона (Киелце, Полша).

Първото положение в срещата беше за ЦСКА, когато Йоанис Питас стреля в гредата с глава, след подаване от ъглов удар.

След това играчите от Чехия взеха контрола върху събитията на терена и в 26-ата минута излязоха напред чрез Ян Бурян, който получи на границата на наказателното поле, централните защитници не успяха да го затворят, а вратарят Лапоухов закъсня. За Бурян нямаше особени трудности да вкара за 1:0.

Само след четири минути Млада Болеслав удвои преднината си от дузпа, реализирана от Михал Шевчик. Чехите направиха чудесна комбинация с едно докосване и центрирането на Йозеф Коларджик на задна греда беше за Бурян. Но Бруно Жордао го събори с две ръце, което означаваше дузпа, в последствие превърната в гол.

След 60-ата минута темпото спадна, а и множеството смени на двата отбора разстроиха синхрона. В последната минута на срещата последната резерва на "армейците" Мохамед Брахими сам тръгна на скорост, беше съборен в наказателното поле и спечели дузпа. Той я вкара и намали разликата, а това беше и първи гол за ЦСКА в подготвителния период.

Следващата проверка за софиянци е на 21-и януари срещу украинския ЛНЗ Черкаси.