Хулио Веласкес: ЦСКА е добър отбор с качествени футболисти

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес, сподели мнението си за класическото 3:0 при визитата на Арда от 14-тия кръг на Първа лига.

Наставникът отличи възпитаниците си, които спечелиха трудното гостуване в Кърджали.

"Труден мач. Трудно беше при притежанието на топката и подаванията. На това обърнах внимание преди мача. Трябваше да усещаме моментите, в които да успокоим играта или да вдигнем ритъма. Показахме добър тайминг. Головете ни помогнаха да доминираме. Играчите разбраха отлично какво изисква мачът. Доволен съм от резултата, отношението и влагането на играчите. Да продължаваме така", сподели той след срещата.

Според него дълбочината в състава помага на отбора да постига резултати.

"Направихме 11 смени за мача срещу Хебър за Купата. Днес също направихме девет промени. Бяхме последователни. Всички играчи са в състояние да бъдат титуляри заради отношението им в тренировъчния процес. Винаги се опитвам да изляза с най-добрите стартови 11 и да регулираме игровото време", допълни Веласкес.

В следващия кръг "сините" са символичен домакин на ЦСКА, а испанският специалист се изказа ласкаво по адрес на 31-кратните шампиони.

"Трябва да се възстановим добре през следващата седмица. Както винаги, ще се подготвим по най-отговорния начин за следващия мач. Изправяме се срещу добър отбор с качествени футболисти. Трябва да изглеждаме по най-добрия начин, за да спечелим", обясни Веласкес.