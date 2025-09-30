Хулио Веласкес: Много съм доволен от отбора

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес не скри задоволството си от представянето на неговия тим при успеха с 1:0 при гостуването на Ботев Пловдив.

Според наставника на "сините" отборът му е трябвало да спечели дори с по-голяма разлика.

"Много съм доволен от отбора. Считам, че напълно заслужавахме победата. Резултатът трябваше да е 0:3 или 0:4. Изключително ми хареса начинът, по който превземахме пространства. Показахме характер и присъствие. Много време прекарахме в противниковата половина. Единствено ни липсваше да завършваме точно многото положения, които създавахме", заяви след срещата испанският специалист.

Той вярва, че отборът напълно заслужено е стигнал до трите точки.