Илиан Илиев: Естествено, че сме доволни

Наставникът на Черно море остана доволен от победата с 2:0 над Локомотив (Пловдив) в мач от Първа лига.

Наставникът на Черно море Илиан Илиев остана доволен от победата с 2:0 над Локомотив (Пловдив) в мач от Първа лига.

„В сравнение с предните мачове у дома още в редовния сезон, естествено, че сме доволни, тъй като си върнахме малко настроението. Играем, по-агресивни сме, скъсяваме дистанцията до хората и сме доволни от това нещо, има промяна. Със сигурност допускаме повече други отбори да контролират топката, които не ни харесва много. Но според това предприехме промяна в схемата и в системата и може би нямаме тези механизми, които имахме преди - кога да излезем да пресираме високо, кога да се приберем“, каза треньорът.

„И от тази гледна точка може би е нормално в някои моменти да предадем инициативата на противника. И естествено обратното - в тази ситуация може да използваш и празните пространства, както в първото полувреме имахме доста ситуации, които, може би, при малко по-добри условия на терена, не че е лош теренът, но просто заради водата стана малко бавна топката, можеше да завършим по-добре“, добави специалистът.

„Другите два мача са също важни, както предните четири. Така че си мислим… знаем, че в Пловдив ще е интересна обстановка. Имаме някои хора, които ще пропуснат. Мисля, че Даниел Мартин, Хорхе Падиля също. Може би и Васил Панайотов отпада до края на сезона и ще търсим други решения. Само Селсо Сидни ще се върне от контузия“, завърши Илиев.

Черно море надви Локо (Пловдив) в сблъсък за място в баража за Европа
