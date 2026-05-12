Илиан Илиев: Естествено, че сме доволни

Наставникът на Черно море Илиан Илиев остана доволен от победата с 2:0 над Локомотив (Пловдив) в мач от Първа лига.

„В сравнение с предните мачове у дома още в редовния сезон, естествено, че сме доволни, тъй като си върнахме малко настроението. Играем, по-агресивни сме, скъсяваме дистанцията до хората и сме доволни от това нещо, има промяна. Със сигурност допускаме повече други отбори да контролират топката, които не ни харесва много. Но според това предприехме промяна в схемата и в системата и може би нямаме тези механизми, които имахме преди - кога да излезем да пресираме високо, кога да се приберем“, каза треньорът.

„И от тази гледна точка може би е нормално в някои моменти да предадем инициативата на противника. И естествено обратното - в тази ситуация може да използваш и празните пространства, както в първото полувреме имахме доста ситуации, които, може би, при малко по-добри условия на терена, не че е лош теренът, но просто заради водата стана малко бавна топката, можеше да завършим по-добре“, добави специалистът.