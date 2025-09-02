Илиан Илиев: Мачът с Испания е голямо предизвикателство

Илиан Илиев окачестви предстоящия мач с Испания като голямо предизвикателство. Селекционерът на българския национален отбор по футбол отбеляза, че родните футболисти ще направят всичко възможно да защитят честта на нашата страна.

Треньорът даде обширно интервю пред вестник „Марка“ преди срещата от световните квалификации между „лъвовете“ и действащите европейски шампиони. Срещата ще може да гледате в ефира на БНТ 1 и БНТ 3 на 4 септември (четвъртък) от 21:45 часа.

"Знаем, че ще се изправим срещу един от най-силните отбори в световния футбол. Това е голямо предизвикателство, но ще направим всичко възможно, за да играем по най-добрия начин и да защитим футболната чест на страната си. Целта на нашия отбор е да играем с достойнство и чест в тази трудна група. И ще се опитаме да вземем повече точки, отколкото в последните квалификации за европейското първенство, когато, поне на хартия, нашата група не изглеждаше толкова трудна“, започна той.

Наставникът нарече испанския футбол синоним на атрактивен стил от много години.

"Испанският футбол се превърна в синоним на атрактивен стил от много години. Той притежава фантастично технически надарени играчи, обучени в местните футболни академии. И това е чудесен пример, който треньори по целия свят се опитват да следват“, допълни специалистът.

Треньорът обърна внимание и на Ламин Ямал, наричайки го фантастичен играч.

"Ламин Ямал е наистина фантастичен играч. Личната му статистика, по отношение на отбелязани голове, асистенции и изиграни мачове, вече е на невероятно ниво. Това е изумително. И не знаем докъде може да стигне, ако продължи да играе и да се развива на това невероятно ниво. Всички треньори трябва да се справят с емоционалното равновесие, когато тренират млади играчи, дори и да не са на нивото на Ламин Ямал, разбира се. И ще ви кажа нещо: като треньор, но и като баща, най-важната роля в този случай играе семейството. Колкото и ние, треньорите, да се опитваме да влезем в главата на играча, семейството е ключово. То задава тона на играча: какъв човек ще стане и в какъв играч ще се развие. А след това треньорите, съотборниците и средата имат своето влияние, но семейството е най-важно.“

Националният селекционер смята, че „Ла Фурия“ е фаворит да стане световен шампион.

"Вече го казах: ще играем срещу фантастични отбори, което ще бъде огромно предизвикателство за нашия отбор. И го казах веднага след жребия за квалификациите: ще се изправим срещу може би трите най-бързо развиващи се отбора в Европа в момента. Няма съмнение, че Испания ще спечели Световното първенство догодина или ще се доближи много до това. Те са едни от големите фаворити за спечелване на световното първенство."

"Треньорът на Испания Луис де ла Фуенте се справя страхотно досега. Той беше много успешен и начело на испанския национален отбор до 21 години, което му проправи пътя към представителния отбор. А фактът, че е направил тази стъпка - от националния отбор до 21 години към старшия национален отбор, само демонстрира последователността в работата на Испанската футболна федерация."

Опитният специалист призна в интервюто за "Марка", че нивото на българския футбол е далеч от желаното, но увери, че са предприети стъпки в правилната посока.

"За съжаление, българският футбол не е там, където цялата страна би искала да бъде. Но играчите, които ще се изправят срещу Испания в София, са последните, които трябва да бъдат виновни за тази ситуация. За съжаление, през годините работата, свършена, особено по отношение на младите български футболисти, не е била с високо качество. Футболната инфраструктура също се нуждае от много подобрения. Напоследък бяха предприети стъпки в правилната посока. И искрено се надявам, че малко по малко българският футбол ще започне да се развива в правилната посока и че ще се справяме по-добре в бъдеще.

"Всеки един от нас тук в България се надява това да се случи. Всички български треньори и всички, които участват в българския футбол като цяло, трябва да работят в тази посока, но едно е сигурно: няма да е лесно.

Всеки път, когато говорим за този невероятен успех в САЩ 94, изпитваме известна носталгия. Но мисля, че дори тогава, когато всичко това се случи през 1994 г., хората наистина го оцениха. И все още го правят и до днес."

На въпрос кой е любимият испански играч на всички времена за настоящия треньор на Черно море, той посочи имената на играчите на Реал Мадрид - Мичел и Емилио Бутрагеньо, както и на Шави и Иниеста от Барселона.