Иван Димов поведе след опитите в група "В" в категория до 65 кг на световното първенство по вдигане на тежести

Българинът Иван Димов поведе в класирането след опитите в група "В" в категорията до 65 килограма на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия.

Той събра двубой от 300 килограма, като бе най-добър и в двете движения. В изхвърлянето той записа 137 килограма, като не успя при последния си опит на 141 килограма. В изтласкването той успя на 163 килограма в последния си опит, като преди това се справи и със 156 килограма.

Димов изправи с по 16 килограма в двубоя японеца Юки Кимура и с германеца Люк Мау.

Четвърти в група "В" завърши другият българин Габриел Маринов. Той завърши с двубой от 275 килограма след 125 килограма в изхвърлянето и 150 в изтласкването.

Състезанието в група "А" стартира в 18:00 часа днес.