Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнира в Манакор

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов отпадна във втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75" в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) с награден фонд 97 640 евро.

17-годишният Иванов отстъпи в оспорван мач пред квалификанта Марк Лаял (Естония) с 3:6, 7:6(4), 4:6 за два часа и 20 минути игра.

Българинът загуби първия сет, след като не удържа подаването си в шестия гейм. Във втората част двамата си размениха по четири брейка, но в тайбрека Иванов поведе с 5:2 и след 7:4 изравни резултата. В третия сет се игра равностойно до 4:4, след което Лаял направи решаващ пробив в десетия гейм, с който затвори мача.

Националът отпадна късно снощи от надпреварата на двойки. Иванов и Даниил Сарксиан (Русия), които участваха с "уайлд кард", загубиха от швейцарците Реми Бертора и Жером Ким с 3:6, 6:3, 10-3.