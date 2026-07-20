Иван Шишков: Няма малка и голяма кражба, има кражба

Няма малка и голяма кражба, има кражба, заяви Иван Шишков, министър на регионалното развитие на представянето на „Кой, кога и как в пътния сектор“.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „В последните години има добра тенденция – започнаха да се сключват договори за основни ремонти по пътищата. Има сключени около 30 договора за основни ремонти на пътищата. Фирмите са на наследството. Това са фирмите. В част от наследството има и текущи процедури и напреднали поръчки. Няма малка и голяма кражба, има кражба.“

За начина на управление на кабинета „Радев“ и предходните правителства Шишков заяви:

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Нюансът в различното и това, което ще се случи оттук нататък, е много по-големият контрол. Единственият начин да се ремонтират пътищата е по този начин. Ние работим по договори и единственият начин една държава да функционира правово е да спазва договорите. Нашата цел е да отворим следващата страница от анализа на пътния сектор в България – фактите, които ни доведоха дотук, начинът, по който са се сключвали договори, подписвали споразумения и анекси. Нека всеки прецени коя фирма на кого е, как е създадена и как е тръгнала в този бизнес.“

За държавното дружество „Автомагистрали“ Шишков коментира: