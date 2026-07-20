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Иван Шишков: Няма малка и голяма кражба, има кражба

Алекс Христов от Алекс Христов
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Единственият начин една държава да функционира правово е да спазва договорите, заяви регионалният министър

иван шишков пътната инфраструктура картата българия липсват пътни трасета
Снимка: БТА
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Няма малка и голяма кражба, има кражба, заяви Иван Шишков, министър на регионалното развитие на представянето на „Кой, кога и как в пътния сектор“.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „В последните години има добра тенденция – започнаха да се сключват договори за основни ремонти по пътищата. Има сключени около 30 договора за основни ремонти на пътищата. Фирмите са на наследството. Това са фирмите. В част от наследството има и текущи процедури и напреднали поръчки. Няма малка и голяма кражба, има кражба.“

За начина на управление на кабинета „Радев“ и предходните правителства Шишков заяви:

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Нюансът в различното и това, което ще се случи оттук нататък, е много по-големият контрол. Единственият начин да се ремонтират пътищата е по този начин. Ние работим по договори и единственият начин една държава да функционира правово е да спазва договорите. Нашата цел е да отворим следващата страница от анализа на пътния сектор в България – фактите, които ни доведоха дотук, начинът, по който са се сключвали договори, подписвали споразумения и анекси. Нека всеки прецени коя фирма на кого е, как е създадена и как е тръгнала в този бизнес.“

За държавното дружество „Автомагистрали“ Шишков коментира:

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Държавното дружество „Автомагистрали“, което винаги е било във фокуса на общественото мнение, спечели три поръчки за поддръжка на три лота на магистралите в България. Защо обществото и част от медиите започнаха да проявяват интерес към тази поръчка? Защото „Автомагистрали“ участва в конкурс и печели конкурса. След това дружеството сключва допълнителни договори. Ако трябва да се каже коя фирма на кого е, мисля, че всеки може да си направи извода, защото тези фирми са влизали извън първоначалните намерения на „Автомагистрали“ да работи със съответните подизпълнители.“

#пътен сектор #министър Иван Шишков #пътища

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