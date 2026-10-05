Избират президент на БФ баскетбол: Константин Папазов и Орлин Атанасов остават в битката за поста

Започна изборното събрание на Българската федерация по баскетбол в София. Изборите за нов президент на централата стартираха след 10:00 часа със 165 регистрирани делегати от 173, което потвърди и неговата законност.

За поста се кандидатираха Константин Папазов, Николай Рашков и Орлин Атанасов, които представиха своята визия за бъдещето на българския баскетбол. След първия тур борбата продължават Папазов и Атанасов. Папазов спечели първия тур с 67 гласа, а Атанасов е втори с 52. Рашков остана трети с 46 гласа.

Новият ръководител на централата ще наследи Георги Глушков, който се оттегля след 15 години управление и три мандата.

Събранието стартира с встъпителни думи на Глушков, както и с минута мълчание в памет на баскетболните личности, които си отидоха в последната година.

Очаквайте подробности!