Израелски удари взеха най-малко 27 жертви в Газа

Вълна от израелски удари в Ивицата Газа. Жертвите са най-малко 27 души по данни на Агенцията за гражданска защита, контролирана от Хамас. Сред загиналите има жени и деца.

Хеликоптер удари палатков лагер в южния град Хан Юнис и полицейски участък, управляван от Хамас. Палестинци описват ударите като най-тежките от началото на втората фаза на примирието с Израел. Тел Авив потвърди за удари по командири на Хамас и оръжеен склад и съобщи, че са в отговор на нарушение на примирието от страна на Хамас. Осем въоръжени терористи са били видени да излизат от тунел близо до контролно-пропускателния пункт "Рафа", където, според условията на първата фаза на примирието от октомври, са позиционирани военни от Тел Авив.

Израелската армия съобщи, че утре ще отвори "Рафа" между Газа и Египет за цивилни. За транзит ще е необходима проверка от израелското разузнаване и координация с Египет и Европейския съюз. От май 2024 година, когато Израел пое контрола над граничния пункт, той беше затворен. През него, по решение на Тел Авив, се допускаха конвои с хуманитарна помощ. Отварянето на "Рафа" и за цивилни е опит за оказване на натиск за втората фаза от примирието в Газа, която предполага разоръжаване на Хамас и изтегляне на Израел от палестинските територии.