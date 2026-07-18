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Изследователи изчислиха, че Слънцето съдържа повече сребро, отколкото се предполагаше

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Изследователи от Университета на Упсала, Швеция, са изчислили, че Слънцето съдържа 55 процента повече сребро, отколкото се е смятало досега, пише Физ.орг, позовавайки се на публикация в сп. „Астронъми & астрофизикс".

Резултатите се основават на по-реалистично моделиране на слънчевата атмосфера и дават отговор на дългогодишния въпрос за липсващото сребро в Слънчевата система.

Както при повечето звезди, в състава на Слънцето преобладават водородът и хелият, но в него се съдържат и 1,5 процента по-тежки елементи като сребро, желязо и въглерод. Тези малки количества са от значение, тъй като служат като „космически летопис" - съхраняват информация за това как се е формирала и еволюирала материята в космоса.

„Новите познания за състава на Слънцето са важни за разбирането на други звезди, планети и космическа материя, тъй като нашата звезда е една от ключовите отправни точки в астрономията", казва Сема Калискан, която провежда изследването по време на докторантурата си в Катедрата по физика и астрономия на Университета на Упсала.

Картографирането на разпределението на тежките елементи е ключово за разбирането на химическата еволюция на Млечния път.

За да определят количеството сребро в Слънцето, изследователите са анализирали слънчевата светлина чрез спектроскопия. Когато атомите в слънчевата атмосфера поглъщат светлина, те създават тъмни абсорбционни участъци при определени дължини на вълната в спектъра, известни като спектрални линии. Тези линии действат като пръстови отпечатъци, като всеки елемент създава уникален модел.

Полученият „отпечатък" се сравнява с изчислени атмосферни модели, за да се определи количествено съдържанието на сребро в Слънцето.

Предишните оценки са се основавали на опростени модели. Новото изследване обаче е базирано на усъвършенстван нов модел, който прогнозира наличието на 55 процента повече сребро, отколкото преди.

„С нашия нов модел успяхме да интерпретираме по-точно спектралните линии, използвани за определяне на наличието на сребро в Слънцето", отбелязва Калискан.

Новата стойност за съдържанието на този елемент решава дългогодишния проблем с липсващото сребро в Слънчевата система. Досега измереното съдържание на сребро в Слънцето е било значително по-ниско от това, открито в химически примитивни метеорити. Както нашата звезда, така и метеоритите са се образували по едно и също време от един и същ облак от газ и прах преди 4,6 милиарда години.
Новата стойност за съдържанието на сребро в Слънцето вече съответства много по-добре на данните от тези метеорити.

Новите резултати също така допринасят за по-доброто разбиране за това как се образуват среброто и други елементи в звездите и при звездните експлозии, и как впоследствие влизат в състава на нови поколения звезди и планети. Същият метод може да бъде приложен и към други звезди.

„Изучавайки светлината на звезди от различни типове и възрасти се надяваме да разберем къде се образува среброто във Вселената и как то се е разпределило в Млечния път с течение на времето", казва още Сема Калискан.

#сребро #звезди #слънце #учени

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