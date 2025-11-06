Изслушването за митата на Тръмп: Върховният съд решава дали са законни

Решаващо изслушване във Върховния съд на Съединените щати по дело, което може да зачеркне търговската политика на президента Доналд Тръмп и наложените мита. Редица неудобни въпроси заляха финансовия министър Скот Бесент и търговския министър Хауърд Лутник на фона на протести пред сградата. Обезпечават ли митата националната сигурност или са незаконни - това решава Върховният съд?

Въпреки че 6 от 9 съдии в състава на Върховния съд са консервативни, не липсваха неудобни въпроси към представителите на администрацията на Тръмп. Ейми Кони Барет, съдия, назначена от американския президент, постави под съмнение правомощията на Тръмп да налага мита на почти всички държави в света.

За да реализира протекционистката си търговска политика, Доналд Тръмп активира Закон, който касае защитата на националната сигурност. Според някои съдии Законът за международните извънредни икономически правомощия, на който се позовава правителството при въвеждането на митата, не включва такива правомощия, а само за "регулиране на вноса и износа".

Според друго становище търговските рестрикции са от компетенциите на законодателната власт или Конгреса. Американският финансов министър Скот Бесент подчерта ползите.

Скот Бесент, министър на финансите на САЩ: "Доналд Тръмп заплаши със 100% мита Китай, след като Пекин каза, че ще контролира износа на продукти с редкоземни минерали – всяка камера и телефон щеше да е обект на китайски контрол. Заради правото на президента да заплаши със 100% ставка, проведохме успешна външна политика."

Пред сградата на Върховния съд избухнаха протести. Демонстрантите носеха табели с надписи „правителството трябва да се страхува от нас“ и твърдяха, че действията на Тръмп са нелигитимни. Американският президент обяви извънредно икономическо положение, за да наложи базови 10-процентни мита на по-голямата част от света.

Критики има към администрацията в Белия дом и че последствията от митата се поемат основно от американските граждани.

Ричард Сизик, протестиращ: "Доналд Тръмп превиши правомощията си. Митата са фундаментално грешни. Дори президентът да не иска да го признае, те са в основата си една такса за нас американците."

Решението на Върховния съд, което се очаква най-късно до месеци, е от ключово значение за икономическата и международната политика на Белия дом. Администрацията оказва натиск върху деветимата съдии да потвърдят настоящия курс. Ако Белият дом загуби делото, президентската администрация ще бъде принудена да върне средствата, събрани от митата. На фона на делото, в Европейския парламент започна дебат за ратификацията на търговското споразумение с Вашингтон. Брюксел обмисля да иска отстъпки от Белия дом и да ограничи времево сделката.