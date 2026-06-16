Известен тиктокър беше задържан на АМ „Тракия“ след положителен тест за наркотици

Известният в социалните мрежи Стоян Колев е бил задържан тази сутрин на автомагистрала „Тракия“, след като е дал положителен полеви тест за наркотични вещества. Сигналът е подаден от случаен гражданин на телефон 112. По информация на полицията в района на 60-ия километър на магистралата свидетелят е забелязал как от люка на луксозен автомобил е показано оръжие, наподобяващо автомат.

Снимки: ОД МВР - Пазарджик

Полицейски екип е спрял автомобила на 93-тия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас. Зад волана е бил Стоян Колев, популярен в социалната мрежа TikTok, научи БНТ. На водача са извършени тестове за алкохол и наркотични вещества. Пробата за наркотици е отчела положителен резултат.

При проверката е установено, че оръжието, забелязано от свидетеля, е Airsoft реплика. На Колев е съставен акт за нарушение на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, както и за демонстративно размахване на оръжие на автомагистралата. Стоян Колев е задържан за срок до 24 часа, като срещу него ще бъде образувано бързо производство под надзора на прокуратурата.