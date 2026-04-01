Джанлуиджи Донарума: Думите не значат много, но трябва да намерим силата да започнем отново

Вратарят на Италия Джанлуиджи Донарума не скри емоциите си след отпадането на "Скуадра адзура“ от квалификациите за световното първенство.

Италианците загубиха от Босна и Херцеговина след дузпи (1:1, 1:4) и ще пропуснат трети пореден Мондиал – нещо безпрецедентно за четирикратните световни шампиони.

"Снощи плаках от разочарование. Думите сега не значат много, това е вярно. Но след такова дълбоко разочарование трябва да намерим смелостта да обърнем страницата - отново“, написа Донарума в социалните си мрежи.

Капитанът подчерта, че отборът трябва да остане обединен и да запази вярата си.

"Това изисква сила, страст и вяра. Вярата е това, което ни движи напред.“

Италия не е играла на световно първенство от 2014 година, въпреки че остава сред най-успешните нации с четири титли.