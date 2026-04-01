БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Джанлуиджи Донарума: Думите не значат много, но трябва да намерим силата да започнем отново

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Запази

Капитанът на Италия призна за сълзите след отпадането и призова за вяра след новия провал

джанлуиджи донарума думите значат намерим силата започнем отново
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Вратарят на Италия Джанлуиджи Донарума не скри емоциите си след отпадането на "Скуадра адзура“ от квалификациите за световното първенство.

Италианците загубиха от Босна и Херцеговина след дузпи (1:1, 1:4) и ще пропуснат трети пореден Мондиал – нещо безпрецедентно за четирикратните световни шампиони.


"Снощи плаках от разочарование. Думите сега не значат много, това е вярно. Но след такова дълбоко разочарование трябва да намерим смелостта да обърнем страницата - отново“, написа Донарума в социалните си мрежи.

Капитанът подчерта, че отборът трябва да остане обединен и да запази вярата си.

"Това изисква сила, страст и вяра. Вярата е това, което ни движи напред.“

Италия не е играла на световно първенство от 2014 година, въпреки че остава сред най-успешните нации с четири титли.

#Национален отбор на Италия по футбол #Мондиал 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ