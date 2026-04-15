Джейми Мъри сложи край на кариерата си след 34 титли в тениса на двойки

Бившият лидер в световната ранглиста на двойки Джейми Мъри обяви края на своята професионална тенис кариера след повече от три десетилетия в спорта.

По-големият брат на Анди Мъри се оттегля с впечатляваща визитка - 34 титли на двойки, сред които по две от Откритото първенство на Австралия и САЩ, както и пет трофея на смесени двойки от Уимбълдън и Ню Йорк.

"Моята тенис кариера достигна своя край след 36 години на корта. Чувствам се късметлия за всичко, което преживях чрез този невероятен спорт“, написа Мъри в обръщение към феновете, като благодари на семейството и всички, които са го подкрепяли през годините.

Шотландецът спечели първата си титла през 2007 година, а последният му успех дойде в Белград през ноември 2024-а. Сред най-запомнящите се моменти в кариерата му остава триумфът за Купа Дейвис през 2015 година, когато заедно с брат си Анди донесе първата титла на Великобритания от 1936 година.

Анди Мъри също сложи край на кариерата си през 2024 година след Олимпийските игри в Париж, с което приключи една от най-успешните фамилни истории в съвременния тенис.