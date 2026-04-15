Стефанос Циципас отпадна драматично в Мюнхен след доиграване на мача в два дни

Бившият №3 в световната ранглиста Стефанос Циципас отпадна още в първия кръг на турнира от сериите ATP 500 в Мюнхен, след като отстъпи на унгареца Фабиан Марожан с 6:3, 6:7(5), 4:6 в двубой, продължил в два дни.

Срещата беше прекъсната във вторник вечер при резултат 2:2 в решаващия трети сет заради недостатъчно светлина на корта - ситуация, която предизвика недоволството на гръцкия тенисист. При подновяването в сряда Марожан демонстрира по-голяма стабилност и успя да стигне до победата само за около 25 минути игра.

Циципас имаше отличен шанс да приключи мача още във втория сет, когато при 6:5 на сервис на съперника си стигна до мачбол. Той обаче не успя да го реализира, а впоследствие загуби тайбрека, което върна увереността в играта на Марожан.

В решаващия сет унгарецът запази концентрация в ключовите моменти и проби подаването на съперника си при 4:5, за да затвори срещата. В последния гейм Циципас бе поставен под сериозно напрежение, като трябваше да спасява мачболи, но в крайна сметка не успя да удържи.

Така Марожан си осигури място в следващия кръг, където ще се изправи срещу Денис Шаповалов.

В други срещи от турнира италианецът Флавио Коболи победи Зизу Бергс с 6:2, 6:3, а чехът Вит Коприва направи обрат срещу поставения под №6 Лучано Дардери - 2:6, 6:4, 6:1.