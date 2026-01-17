БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен...
Чете се за: 04:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джеймс Хардън поведе Лос Анджелис Клипърс към успех над Торонто Раптърс

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
Запази

Всичко по-интересно от мачовете в НБА.

Джеймс Хардън Лос Анджелис Клипърс Торонто Раптърс
Снимка: БТА
Слушай новината

Джеймс Хардън отбеляза 8 от 31 точки на своята сметка в продължението и добави 10 асистенции, а Лос Анджелис Клипърс победи Торонто Раптърс със 121:117.

Ивица Зубац се отчете с 16 пункта и 14 борби за Клипърс, които преодоляха изоставане от 14 точки, за да спечелят петия си пореден мач. Кауай Ленард не игра за Клипърс поради изкълчен десен глезен.

Скоти Барнс отбеляза 24 точки за Раптърс, Брандън Инграм добави 19, а Джамал Шейд завърши с 15 пункта и 13 асистенции.

Майкъл Портър-младши отбеляза 26 точки, включително и кош при 5,4 секунди преди края, като домакините Бруклин постигнаха победа над Чикаго със 112:109.

Ноа Клауни добави 23 пункта и 11 борби, за да помогне на Нетс да спрат серия от пет загуби и да спечелят втората си победа над Булс този сезон.

Никола Вучевич поведе Чикаго с 19 точки, а Досунму допринесе с 18 от пейката. Коби Уайт остана със 17.

@nba Quick rewind. Full recap. Here’s everything from tonight’s @Chicago Bulls vs. @Brooklyn Nets matchup #NBA #basketball #ClevelandCavaliers #BrooklynNets ♬ original sound - NBA

Джейлън Тайсън отбеляза 39 точки, което е най-добрият му резултат в кариерата, и даде възможност на Евън Мобли да завърши победния кош, с което Кливланд се наложи над Филаделфия със 117:115.

Тайсън реализира 13 от 17 стрелби от игра, 7 от 9 от тройки и 6 от 6 от линията за наказателни удари. Де'Андре Хънтър добави 16 точки, докато Донован Мичъл се включи с 13 и 12 асистенции за Кливланд, който игра без Дариус Гарланд.

Джоел Ембид наниза 33 точки, а Тайрис Макси добави 22 и 9 асистенции, но Филаделфия допусна третото си поражение в четири срещи.

Сакраменто Кингс надви Вашингтон Уизардс със 128:115 у дома.

Домантас Сабонис направи голямото си завръщане в игра. Литовецът бе извън строя от 16-и ноември насам заради травма на коляното и за около 20 минути на паркета се представи на ниво - 13 точки, 6 борби, 5 асистенции, 1 кражба и 1 чадър, при 5/6 в стрелбата от игра.

Над всички за победителите беше Ръсел Уестбрук с 26 точки, а още четирима вкараха 10 и повече за калифорнийци. За гостите от столицата Алекс Сар и Тре Джонсън реализираха съответно по 19 и 18 точки, а с по 15 приключиха Кишон Джордж и Джъстин Шампани.

На Изток Вашингтон е предпоследен с баланс 10-30 след петата си поредна загуба, докато Сакраменто е на същата позиция, но в Западната конференция - с 12 успеха и 30 поражения, но в серия от четири последователни победи.

В следващите си двубои "магьосниците" гостуват на Денвър Нъгетс, а "кралете" са домакини на Портланд Трейл Блейзърс.

#НБА 2025/2026 #Национална баскетболна асоциация #Лос Анджелис Клипърс #Торонто Раптърс #Джеймс Хардън

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
2
Маскирани нападатели обраха над 80 000 евро от инкасо в Ихтиман
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с боклука
3
РЗИ - София състави акт на кмета Васил Терзиев заради кризата с...
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к. "Свобода"
4
Прокуратурата разследва палеж относно пожара в столичния ж.к....
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в Монтана
5
Ограничено е движението по Е-79 в началото на околовръстния път в...
Тома Биков: Можем да бъдем ефективни и в управление, и в опозиция
6
Тома Биков: Можем да бъдем ефективни и в управление, и в опозиция

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
4
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
5
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Мистерия в небето над Северозападна България
6
Мистерия в небето над Северозападна България

Още от: Баскетбол

Реал Мадрид триумфира в баскетболното Ел Класико
Реал Мадрид триумфира в баскетболното Ел Класико
Спартак издържа срещу Черно море в нервен мач Спартак издържа срещу Черно море в нервен мач
Чете се за: 04:30 мин.
Теглят жребия за Купата на България по баскетбол при мъжете в края на януари Теглят жребия за Купата на България по баскетбол при мъжете в края на януари
Чете се за: 01:30 мин.
Гергана Иванова и Касторс Брен с грешен ход на осминафиналите в Еврокъп Гергана Иванова и Касторс Брен с грешен ход на осминафиналите в Еврокъп
Чете се за: 01:47 мин.
Бостън Селтикс победи Маями Хийт след 39 точки на Анфърни Саймънс Бостън Селтикс победи Маями Хийт след 39 точки на Анфърни Саймънс
Чете се за: 06:15 мин.
Борислава Христова и Атинайкос все по-близо до Топ 8 в Еврокъп Борислава Христова и Атинайкос все по-близо до Топ 8 в Еврокъп
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ловеч
Двама души загинаха при тежка катастрофа край Ловеч
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа Българският дипломат Николай Младенов вече е върховен представител за Газа
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Касите на БНБ отново работят извънредно днес Касите на БНБ отново работят извънредно днес
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Николай Младенов в центъра на световната дипломация Николай Младенов в центъра на световната дипломация
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Лидерите на ЕС и Меркосур подписват историческо споразумение в...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Подменят 150 трамвая в София с нови
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Празнуваме Антоновден
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ