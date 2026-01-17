Джеймс Хардън поведе Лос Анджелис Клипърс към успех над Торонто Раптърс

Джеймс Хардън отбеляза 8 от 31 точки на своята сметка в продължението и добави 10 асистенции, а Лос Анджелис Клипърс победи Торонто Раптърс със 121:117.

Ивица Зубац се отчете с 16 пункта и 14 борби за Клипърс, които преодоляха изоставане от 14 точки, за да спечелят петия си пореден мач. Кауай Ленард не игра за Клипърс поради изкълчен десен глезен.

Скоти Барнс отбеляза 24 точки за Раптърс, Брандън Инграм добави 19, а Джамал Шейд завърши с 15 пункта и 13 асистенции.

Майкъл Портър-младши отбеляза 26 точки, включително и кош при 5,4 секунди преди края, като домакините Бруклин постигнаха победа над Чикаго със 112:109.

Ноа Клауни добави 23 пункта и 11 борби, за да помогне на Нетс да спрат серия от пет загуби и да спечелят втората си победа над Булс този сезон.

Никола Вучевич поведе Чикаго с 19 точки, а Досунму допринесе с 18 от пейката. Коби Уайт остана със 17.

Джейлън Тайсън отбеляза 39 точки, което е най-добрият му резултат в кариерата, и даде възможност на Евън Мобли да завърши победния кош, с което Кливланд се наложи над Филаделфия със 117:115.

Тайсън реализира 13 от 17 стрелби от игра, 7 от 9 от тройки и 6 от 6 от линията за наказателни удари. Де'Андре Хънтър добави 16 точки, докато Донован Мичъл се включи с 13 и 12 асистенции за Кливланд, който игра без Дариус Гарланд.

Джоел Ембид наниза 33 точки, а Тайрис Макси добави 22 и 9 асистенции, но Филаделфия допусна третото си поражение в четири срещи.

JAYLON TYSON WITH A STELLAR SHOWING!



39 PTS (career-high)

7 3PM (career-high)

5 REB

4 AST (including game-winner)



Cavs complete the comeback and win in Philly! pic.twitter.com/4H8BldRbM5 — NBA (@NBA) January 17, 2026

Сакраменто Кингс надви Вашингтон Уизардс със 128:115 у дома.

Домантас Сабонис направи голямото си завръщане в игра. Литовецът бе извън строя от 16-и ноември насам заради травма на коляното и за около 20 минути на паркета се представи на ниво - 13 точки, 6 борби, 5 асистенции, 1 кражба и 1 чадър, при 5/6 в стрелбата от игра.

Над всички за победителите беше Ръсел Уестбрук с 26 точки, а още четирима вкараха 10 и повече за калифорнийци. За гостите от столицата Алекс Сар и Тре Джонсън реализираха съответно по 19 и 18 точки, а с по 15 приключиха Кишон Джордж и Джъстин Шампани.

На Изток Вашингтон е предпоследен с баланс 10-30 след петата си поредна загуба, докато Сакраменто е на същата позиция, но в Западната конференция - с 12 успеха и 30 поражения, но в серия от четири последователни победи.

В следващите си двубои "магьосниците" гостуват на Денвър Нъгетс, а "кралете" са домакини на Портланд Трейл Блейзърс.