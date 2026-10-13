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Как само за няколко дни Зинедин Зидан спечели всички фенове на „сините“

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Чете се за: 04:47 мин.
Спорт
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Очевидно легендарният плеймейкър на Франция се наслаждава на новото приключение в кариерата си като треньор и резултатите са мигновени

Зинедин Зидан
Снимка: БТА
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Играчите са възхитени, феновете са във възторг, журналистите са очаровани… Само за няколко дни Зинедин Зидан спечели всички фенове на „сините“.

Той чакаше този момент с години. Зидан, който пое представителния тим на 28 юли, премина през първия си тест начело на френския национален отбор, два месеца след елиминацията на „сините“ на полуфиналите на световното първенство.

„Прекарах тези четири или пет години в очакване на този ден“, сподели футболната легенда по време на официалното си встъпване в длъжност.

Четири мача по-късно резултатът е впечатляващ: три победи, едно равенство и първо място в групата в турнира Лигата на нациите.

Една негова реакция сякаш обобщава това начало.

Докато Олисе правеше своя изключителен индивидуален пробив, преодолявайки защитата на Белгия, Зидан буквално „заигра“ заедно с него край тъчлинията. В момента, в който топката влезе в мрежата, Зизу направи спонтанен спринт и шутира една от резервните топки, намиращи се близо до техническата зона.

„Дори не знам какво направих“, призна той по-късно.

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Публикация, споделена от Brief Football (@brief.football)


Световният шампион от 1998 г., трикратен шампион на Шампионската лига като треньор на Реал Мадрид, не е загубил страстта си към играта, нито пък техниката си, която играчите му преоткриват по време на тренировки. Това потвърди и Ману Коне, който призна, че е „шокиран“ от техническите умения на бившия френски плеймейкър.

Играчите не крият възхищението си от работата със своя наставник. Зидан, от своя страна, предпочита да остане на заден план.

„Играчите са главните герои“, заяви Зидан по време на едно от интервютата си.

Президентът на Френската футболна федерация Филип Диало, сподели амбициозното обещание, което му е дал Зидан, когато се съгласява да поеме националния отбор:

„Той ми каза: „Президенте, знам как да печеля.“

На терена разривът с ерата на Дешан е веднага очевиден. Двамата дефанзивни халфове са отстъпили място на формация 4-3-3 с един дефанзивен халф, висока преса и Усман Дембеле, който измести Килиан Мбапе на лявото крило - отбор напомнящ за ПСЖ на Луис Енрике. Капитанът на "петлите", който взе участие в първия мач в Турция, но се контузи, впоследствие пропусна следващите три срещи на Франция.

В състава, който оформи Зидан има шестима нови играчи, включително Лукас Да Куня. Преди две години и половина капитанът на Комо все още играеше в Серия Б. Първоначално играеш на поста крило, той получи титулярна роля в халфовата линия, избор, който говори много за амбициите на новия треньорски щаб:

„Ние, французите, предпочитаме да имаме топката, вместо да я гоним“, обобщи мениджърът.

На трибуните ентусиазмът е осезаем. На 2 октомври, срещу Италия, 80 000 зрители на „Стад дьо Франс“ посрещнаха Зинедин Зидан, като истинска легенда. Три дни по-късно „сините“ обърнаха резултата в здрав мач срещу Белгия само за петнадесет минути (4:1).

Въпреки това, все още не всичко е решено: Франция не е отбелязала гол през първото полувреме от осем мача.

Приключението на Зидан продължава през ноември с края на груповата фаза на Лигата на нациите.

Следващите два мача на Франция са последните им двубои от груповата фаза на Лигата на нациите, които ще се изиграят през ноември 2026 г. "Петлите" гостуват на Италия в Милано на 12-и, и приемат Турция три дни по-късно в Бордо.

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# Зинедин Зидан

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