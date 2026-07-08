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Кандидатстването след 7-ми клас: Започва подаването на документи за първо и второ класиране за гимназиите

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Кандидатстването след 7-ми клас: Започва подаването на документи за първо и второ класиране за гимназиите
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От днес започва подаването на документи за участието в първото и второто класиране за гимназиите след 7-ми клас. Кандидатстването е само по електронен път и ще продължи до 10-ти юли.

То може да стане по три начина - първо- родителите и детето влизат в системата на просветното министерство, където всеки ученик има свой профил, и попълват желаните паралелки, вторият начин е да отидат в училището на детето и заедно с учител да попълват заявлението. Третият начин в училище - гнездо учители попълват заявлението, а родителят се подписва, че е съгласен. Учениците с по-нисък бал трябва да попълнят повече паралелки, за да не останат извън класирането. В столицата се кандидатства за 218 профилирани и 202 професионални паралелки. Паралелките са повече от миналата година, а випускът е по-малък.

#подаване на документи #първо класиране #7 клас #кандидатстване #второ класиране

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